Danemarca și SUA nu reușesc să-și rezolve divergențele privind insula, iar în Arctica încep întăririle militare europene cu trupe daneze, suedeze, norvegiene, franceze și germane, notează „Cadena SER” (Spania).

Președintele francez Emmanuel Macron a confirmat joi dimineață că țara sa va participa la „Operațiunea Rezistență Arctică”, după ce guvernul danez a anunțat că forțele sale armate își vor extinde prezența pe insula Groenlanda, pe fondul tensiunilor crescânde cu SUA legate de pretențiile acesteia de a anexa teritoriul semi-autonom.

„La cererea Danemarcei, am decis ca Franța să participe la exercițiile comune organizate de Danemarca în Groenlanda, 'Operațiunea Rezistență Arctică'”, a declarat el într-un scurt mesaj pe rețelele de socializare.

Șeful Palatului Élysée a dat asigurări că „primele elemente militare franceze sunt deja pe drum (și că) altele le vor urma”, deși nu a specificat numărul personalului în uniformă trimis sau pe cei pe care intenționează să îi trimită.

Guvernele Suediei, Norvegiei și Germaniei au confirmat, de asemenea, desfășurarea de detașamente militare pe insulă. Armata Germaniei va desfășura o echipă de recunoaștere formată din 13 membri în capitala Groenlandei, Nuuk, pentru o misiune între joi și sâmbătă, potrivit Ministerului Apărării. Aceste desfășurări se alătură prezenței militare sporite a soldaților specializați în operațiuni în condiții de frig, zăpadă și întuneric, precum și a avioanelor și navelor din Danemarca, care, în urma acțiunilor lui Trump, s-a angajat să acționeze pentru consolidarea securității în Arctica.

Guvernul danez a făcut anunțul cu puțin timp înainte ca o delegație să se întâlnească la Casa Albă cu vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio pentru a discuta planurile Washingtonului pentru insulă, asigurând că activitățile vor fi desfășurate „în strânsă cooperare cu aliații NATO”.

La acea întâlnire, Danemarca nu a reușit să-l împace pe președintele SUA, care insistă că obiectivul său este anexarea Groenlandei.

