Nouă orașe din UE au depus candidaturi pentru a găzdui această nouă autoritate. Capitala regiunii Hauts-de-France expune ca atuuri legăturile de transport, calitatea clădirilor și sprijinul financiar de care beneficiază, notează „Les Echos” (Franța).

Amélie de Montchalin, ministrul Acțiunii Publice și Conturilor, și Xavier Bertrand, președintele regiunii Hauts-de-France, au călătorit miercuri la Bruxelles pentru a prezenta membrilor Parlamentului European candidatura orașului Lille pentru a găzdui viitoarea Autoritate Vamală a UE (EUCA).

Acest nou organism însoțește modernizarea uniunii vamale europene, care datează din 1968. De-a lungul anilor, serviciile vamale naționale ale celor 27 de state membre și-au văzut responsabilitățile crescând: controlul coletelor mici, reglementările de mediu, lupta împotriva criminalității și așa mai departe. Întrucât UE încearcă să-și consolideze piața internă, este logic să se îmbunătățească controalele la frontieră, simplificând în același timp procedurile pentru întreprinderile de import și export. Începând cu 2028, noua autoritate va supraveghea un nou centru de date european, care va înregistra toate intrările și ieșirile de pe cea mai mare piață din lume. Va avea un personal inițial de aproximativ 250 de agenți europeni, care ar putea ajunge în cele din urmă la 500.

Interes pentru găzduirea noului organism au manifestat nouă orașe: Lille, Liège (Belgia), Roma (Italia), Varșovia (Polonia), Zagreb (Croația), Malaga (Spania), Porto (Portugalia), Haga (Țările de Jos) și București (România). În fața membrilor Comisiei pentru Piața Internă a Parlamentului European, Amélie de Montchalin a enumerat avantajele orașului Lille, în special „un plan financiar de 50 de milioane de euro pentru a facilita înființarea autorității într-o clădire extrem de securizată” în cartierul Euralille. Ministrul a subliniat, de asemenea, excelentele conexiuni feroviare care leagă Lille de Bruxelles (sediul Organizației Mondiale a Vămilor), Paris, Aeroportul Charles de Gaulle și Londra. Xavier Bertrand, la rândul său, a lăudat „parteneriatul autentic stabilit între autoritățile locale și guvern pentru a sprijini candidatura orașului Lille”. El a afirmat că orașul „a învățat din greșelile trecutului”. „Când ne-am depus candidatura pentru a prelua Agenția Medicamentului din Londra după Brexit, ne-am dat seama că există o problemă cu capacitatea de școlarizare pentru copiii membrilor personalului european”. Amsterdam a câștigat în cele din urmă EMA. Xavier Bertrand dă asigurări că acum pot găzdui mai bine copiii membrilor personalului UE.

Franța nu este atât de bine dotată

Unele țări care nu au încă agenții europene, cum ar fi România, se consideră mai legitime (în a găzdui serviciul – nota red).

Amélie de Montchalin răspunde că, deși Franța are cinci, în special Autoritatea Bancară Europeană și Autoritatea Europeană pentru Servicii Financiare, ambele cu sediul la Paris, „în ceea ce privește numărul de angajați, aceste agenții angajează doar 700 de persoane și 1.300 dacă includem alte instituții precum Parlamentul, ceea ce plasează Franța abia pe locul 8 în UE. Și dacă ajustăm aceste cifre în funcție de mărimea populației, Franța scade pe locul 22”. Procedurile de numire a Autorității nu sunt încă finalizate complet. Statele membre au decis de mult timp în mod independent sediul agenției. Cu toate acestea, o hotărâre din 2022 a Curții de Justiție a UE (într-un caz intentat de Italia și orașul Milano care contestă transferul EMA la Amsterdam) prevede că e de competența „legislatorului Uniunii”, adică atât a statelor membre, cât și a Parlamentului European.

Procesul decizional

Pentru prima numire după această hotărâre, cea a Autorității Europene de Combatere a Spălării Banilor, statele membre au păstrat totuși controlul, propunând un singur oraș: Frankfurt. Un singur vot din partea Parlamentului a fost suficient pentru ca citadela financiară a Germaniei să câștige.

De data aceasta, deputații europeni vor să joace un joc diferit și să diversifice oferta. Votul final ar putea avea loc chiar în februarie sau cel târziu în martie. Conform informațiilor noastre, Lille se numără printre cei mai puternici candidați.

Sursa: Rador Radio România