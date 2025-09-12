Mai mulți aliați NATO trimit trupe, artilerie și sisteme de apărare aeriană pentru a securiza Flancul estic, după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez.

Polonia a anunțat că 19 drone au pătruns intenționat marți noaptea în spațiul său aerian, în timpul unui atac al Rusiei împotriva Ucrainei.

Olanda și Cehia au promis sprijin defensiv Poloniei. Germania a declarat că își va "intensifica angajamentul de-a lungul frontierei de est a NATO" și va extinde poliția aeriană deasupra Poloniei.

Joi seară, Macron a anunțat că Franța va trimite trei avioane de vânătoare Rafale pentru a ajuta la securizarea spațiului aerian polonez.

Premierul polonez Donald Tusk l-a contrazis vineri pe președintele american Donald Trump, care afirmase că s-ar putea ca dronele rusești intrate în Polonia ar putea să fi fost trimise din greșeală.

"Am vrea și noi ca atacul cu drone împotriva Poloniei să fi fost o greșeală. Dar nu a fost. Și știm asta'', a scris Tusk pe X.

Pe de altă parte, reprezentantul special american pentru Ucraina și Rusia, Keith Kellogg, consideră incidentul ca un test pentru Europa și alianța transatlantică. "Putin a transmis un semnal foarte clar cu scopul de a primi un răspuns", a declarat Kellogg, de la Kiev. Acum este crucial să se dea un răspuns clar și decisiv.



Surse NATO citate de dpa au precizat că cel puțin una din drone se îndrepta către un centru de distribuție a ajutoarelor militare pentru Ucraina de la aeroportul polonez Rzeszow.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a insinuat complicitatea Poloniei în intruziunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez. "Noi nu suntem implicați în război - polonezii, pe de altă parte, sunt implicați până la gât", a declarat vineri Orbán într-un interviu la un post de radio. El se referea la contribuția Poloniei la ajutorul militar pentru Ucraina.

În același timp, Orbán a declarat că atacul cu drone rusești e "inacceptabil" și a asigurat Polonia de "solidaritatea 100%" a țării sale.

Vineri, Polonia a închis granița cu Belarus ca răspuns la ceea ce ministrul polonez de Interne a descris drept exerciții militare "agresive", în contextul în care Rusia și Belarus au început exerciții majore în Mările Baltică și Barents, numite "Zapad-2025".

