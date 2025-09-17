Încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez și românesc face parte dintr-o tendință veche de testare a frontierelor și sabotaj din partea lui Vladimir Putin, a declarat miercuri în Bundestag cancelarul german Friedrich Merz.

"Rusia vrea să destabilizeze în mod insidios societățile noastre libere”, a declarat cancelarul Merz în fața Camerei inferioare a Parlamentului german, spunând că un acord de pace în războiul din Ucraina nu poate veni în detrimentul suveranității politice și integrității teritoriale a Kievului.

"O pace dictată, o pace fără libertate, l-ar încuraja pe Putin să-și caute următoarea țintă", a adăugat Friedrich Merz.

Anterior, și șeful diplomației germane a condamnat încălcarea spațiului aerian al celor doi Aliați.

Având în vedere încălcările spațiului aerian rusesc din Polonia și incidentele din România, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, intenționează să intensifice presiunea asupra Rusiei lui Vladimir Putin.

"Rusia trebuie să știe: Vom răspunde întotdeauna. Nu vom permite să fim presați în continuare din punct de vedere militar, ci mai degrabă ne vom dezlănțui puterea, iar forțele economice și politice ale lumii libere sunt puternice", a declarat duminică politicianul CDU la emisiunea "Berlin Direkt" de la postul public ZDF.

