Rolul viitor al agenției Frontex va fi discutat în cadrul Consiliului Afaceri Interne din această lună, în perspectiva revizuirii mandatului său programate pentru anul viitor, scrie Nicoletta Ionta pentru Euractiv.com.

Miniștrii de interne ai Uniunii Europene s-au reunit sâmbătă la München, la ceea ce oficialii au numit un „summit dur privind migrația”. Totuși, în centrul dezbaterilor s-a aflat, în mod neașteptat, agenția europeană pentru protecția frontierelor – Frontex –, de această dată nu în legătură cu migrația, ci cu apărarea.

Întâlnirea a avut loc pe fondul unei noi situații tensionate deasupra capitalei bavareze. Pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore, operațiunile de pe aeroportul din München au fost suspendate temporar vineri seară, după presupuse observații de drone, care au perturbat zborurile a peste 6.500 de pasageri.

Vorbind alături de ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, a sugerat că Frontex ar putea fi pregătită să își extindă mandatul în domeniul apărării cu drone. Potrivit acestuia, Comisia Europeană are în vedere redirecționarea unei părți din fondurile destinate protecției frontierelor către tehnologii de supraveghere și de contracarare a dronelor — o inițiativă care ar putea plasa agenția într-un rol nou, la granița dintre securitate și apărare.

„Am început să tratăm problema dronelor în strategia noastră de securitate internă în urmă cu aproximativ un an”, a spus el. „Dar acum, evident, ne confruntăm cu provocări cu totul noi.”

Comisia a alocat deja 150 de milioane de euro pentru ca Frontex să investească în tehnologia dronelor. Brunner a anunțat sâmbătă că încă 250 de milioane de euro din Fondul pentru gestionarea frontierelor vor fi direcționate „în mod specific către drone” — acoperind sisteme de supraveghere, tehnologii anti-dronă și mecanisme de coordonare transfrontalieră pentru protejarea infrastructurilor critice.

El a adăugat că protecția aeroporturilor ar trebui „în mod clar să facă parte din viitorul mandat al Frontex”, sugerând o interpretare mai amplă a rolului agenției, dincolo de controlul migrației. „Chestiunea protejării infrastructurilor critice va conta cu siguranță în acest context”, a spus Brunner. „Prin urmare, fondurile ar putea fi utilizate într-un cadru mai extins.”

Mandatul Frontex urmează să fie revizuit anul viitor, iar discuțiile pe această temă sunt deja în curs la Bruxelles. Potrivit unei note a Consiliului, consultate de Euractiv săptămâna trecută, statele membre analizează posibilitatea de a acorda agenției competențe mai largi – inclusiv capacitatea de a organiza transferuri de migranți între țări din afara Uniunii, lucru pe care regulamentele actuale nu îl permit.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat încă de la începutul acestui an intenția de a „consolida rolul Frontex în gestionarea returnărilor”.

Subiectul va fi reluat la Consiliul Afaceri Interne din 14 octombrie, unde miniștrii de interne vor discuta cât de departe ar trebui extins mandatul agenției.