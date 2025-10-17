Directorul departamentului de informații interne al Rusiei din cadrul FSB (Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse – fostul KGB, n. red.) a acuzat Regatul Unit, stat membru al NATO, de implicare directă în atacuri împotriva Rusiei.

„Unități speciale ale Forțelor Armate Britanice (SAS) sunt direct implicate în operațiuni de atac”, a declarat, joi, Aleksandr Bortnikov, cu ocazia unei reuniuni a Consiliului Birourilor de Securitate și al Serviciilor Speciale – CIS, după cum a relatat RIA, o agenție de presă de stat, scrie „Newsweek” (SUA) într-un articol semnat de Shane Croucher.

Potrivit traducerii din limba rusă, Bortnikov a mai spus că „sub patronajul serviciilor speciale britanice... pe teritoriul Federației Ruse, au loc acțiuni de terorism și de sabotaj”.

El a pretins că Operațiunea Spiderweb (Pânza de păianjen) din Ucraina, prin care sunt atacate baze aeriene și bombardiere de importanță strategică de pe teritoriul Rusiei, s-a desfășurat „sub directa supervizare a serviciilor britanice de informații”.

Pe fondul discuțiilor pe tema războiului tensiunile dintre NATO și Rusia sunt în creștere

Serviciile rusești de informații acuză în mod regulat Marea Britanie de implicare în operațiuni sub acoperire și de ostilitate împotriva Rusiei și împotriva intereselor sale.

De obicei, Regatul Unit respinge asemenea afirmații, considerându-le drept propagandă rusească, din cadrul războiului informațional dus de Moscova împotriva aliaților occidentali.

Dar aceste ultime acuzații survin într-un moment când tensiunile dintre Rusia și NATO înregistrează o puternică escaladare.

Înarmate cu vaste arsenale de armament nuclear, ambele țări s-au considerat într-un soi de război una împotriva celeilalte, deși nu a existat vreo declarație oficială.

Aliații NATO acuză Rusia că lansează un fel de război împotriva lor, prin niște provocări precum încălcarea spațiului aerian, comploturi de sabotaj, atacuri informatice și campanii de dezinformare.

Rusia afirmă că implicarea NATO în susținerea apărării Ucrainei împotriva invaziei Moscovei – susținere pe care alianța i-o acordă prin diverse furnizări de materiale, prin informații și prin instrucție, dar și prin sprijin diplomatic – înseamnă, practic, un război.

Trump se gândește la rachete de tip Tomahawk pentru Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, examinează cererea venită din partea Kievului vizând rachetele de croazieră cu rază lungă Tomahawk, rachete care ar permite Ucrainei să lanseze atacuri asupra unor obiective aflate la mare distanță pe teritoriul Rusiei, și care ar viza și Moscova.

Vineri, el se va întâlni cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington D.C., pentru a discuta această problemă, precum și o serie de probleme vizând întărirea apărării aeriene.

Trump nu dorește să agraveze și mai mult un conflict pe care el a căutat luni de zile să îl soluționeze pe cale diplomatică, inclusiv prin tratative directe cu președintele rus, Vladimir Putin.

Totuși, el cochetează tot mai mult cu ideea potrivit căreia doar niște presiuni mai mari asupra Rusiei – precum rachetele Tomahawk livrate ucrainenilor și sancțiunile economice impuse unor parteneri strategici ai acesteia, respectiv, China și India – ar sili Kremlinul să ajungă la pace.

Rusia și-a lansat invazia totală a Ucrainei în februarie 2022, după ce o primă invazie a Ucrainei a avut loc în 2014, când și-a anexat Crimeea și când a ocupat teritorii din principalele zone industriale din estul țării.

Kremlinul afirmă că, în principal, s-a hotărât să o invadeze din cauza ambițiilor Ucrainei de a adera la NATO – alianță pe care Moscova a privit-o drept o intolerabilă amenințare la adresa securității sale naționale.

Ucraina acuză Rusia că ar dori să-i distrugă suveranitatea și să o mențină sub controlul Moscovei în ceea ce ar trebui să fie un război imperialist de cucerire după ce, la Kiev, aliații Kremlinului au pierdut puterea.

Sursa: Rador Radio România