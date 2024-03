Cererea de plată cu nr. 3 din PNRR este întârziată comparativ cu stadiul în care ar trebui să ne aflăm, spune un oficial european. “Suntem foarte îngrijorați de situația fiscală din România”, afirmă un alt oficial CE.

Concepția Planului Național de Redresare și Reziliență a fost ”foarte bună”, dar cererea de plată numărul 3 este ”întârziată comparativ cu stadiul în care ar trebui să ne aflăm și este esențial să folosim 2024 pentru a accelera această implementare", a declarat miercuri Celine Gauer, director general SG RECOVER - Task Force pentru Redresare și Reziliență din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, la Conferința anuală privind implementarea PNRR, desfășurată la București.

2024 este un an ”absolut esențial”, care va stabili ”succesul sau eșecul țării”.

”Multe plăți au fost prefinanțare, plata a fost făcută, dar cu condiția ca tot planul să fie implementat, altfel banii vor fi returnați. E bine, sprijină economia, dar aveți grijă, pentru că condiția este finalizarea implementării planului”, a spus Gauer, adăugând că România mai are doar 29 de luni, pentru a implementa 400 de jaloane și ținte.

Ea a avertizat că orice cerere de plată care nu a fost trimisă până în august 2026 și orice jaloane și ținte nerealizate până atunci se vor transpune în pierderi pentru România, care ar putea chiar returna anumite fonduri.

"Este o concluzie drastică, totul trebuie făcut acum, trebuie să acționăm acum, nu există posibilitatea amânării sau prelungirii, pentru că timpul rămas este extrem de scurt până în 2026. Mesajul meu este un mesaj al urgenței și o solicitare de sprijin. Nu e vorba despre un guvern sau altul, este o chestiune care vizează întreaga țară ... Pot să vă asigur că comisia va fi de partea dumneavoastră pe tot parcursul acestui proces. Știm că este dificil, știm că este an electoral, știm că există provocări și vom face tot ce putem pentru a vă ajuta. Dar, în esență, succesul sau insuccesul acestui instrument de dumneavoastră depinde și vrem cu toții să aibă succes, fiindcă e foarte important pentru țară, pentru că aceste provocări abordate în Plan sunt provocările țării și trebuie soluționate", a afirmat Celine Gauer.

Declan Costello, director general adjunct pentru afaceri economice și financiare DG ECFIN, a atras și el atenția asupra situației fiscale din România, precizând că deficitul ar fi trebuit să fie corectat până în acest an.

”Ultima dată când am analizat cifrele anul trecut, ne așteptam la un deficit de peste 6% și se presupunea că va scădea în acest an. Vedem că tendința merge în direcția greșită. Execuția deficitului în prima parte a anului este slabă. În momentul de față, mă aștept ca deficitul să fie mai aproape de 7% din PIB în acest an. Deficitul fiscal combinat cu deficitul de cont curent este îngrijorător și reprezintă o amenințare pentru România în continuare”, a declarat Costello, subliniind necesitatea unui plan fiscal” credibil” pe termen mediu.

Săptămâna trecută, G4Media a scris că Executivul de la Bruxelles a blocat cererea 3 de plată din PNRR trimisă de guvern în 15 decembrie 2023, în valoare de 2,7 miliarde de euro, dar ministrul investițiilor și proiectelor europene Adrian Câciu a negat informația.

Miercuri, Câciu a susținut că anumite jaloane și ținte din PNRR sunt în întârziere, dar Planul per ansamblu este în progres față de 2023.

”Anumite jaloane și ținte au viteză, alte jaloane și ținte sunt încă în întârziere. Această întârziere trebuie recuperată. Planul per ansamblu este în progres față de anul trecut. Acest lucru trebuie văzut. Suntem la jumătatea cadrului de finanțare pe Planul Național de Redresare și Reziliență, toate țările sunt la jumătate, iar noi, România, ne situăm undeva în media Uniunii Europene cu privire la progres", a spus Adrian Câciu, comentând declarațiile lui Gauer.