„Vreau să vă aplaud. Sunteți spectaculoși”. Așa și-a început Meloni discursul, mulțumind pentru primirea călduroasă la Reuniunea de la Rimini, relatează „Corriere della Sera” (Italia).

„Nu putem să tăcem în fața reacției Israelului, care a depășit principiul proporționalității și pune în pericol comunitățile creștine”, a spus premierul italian. Meloni condamnă, de asemenea, uciderea jurnaliștilor și îndeamnă țările arabe să ia măsuri împotriva grupării Hamas și, în același timp, Israelul să înceteze focul și să blocheze noi așezări în Cisiordania. „Hamas trebuie să elibereze ostaticii, Israelul trebuie să înceteze atacurile și să oprească coloniștii din Cisiordania și să permită ca ajutoarele să ajungă în Fâșia Gaza”, a afirmat Meloni.

Apoi, a făcut o referire la discursul lui Mario Draghi de la Rimini: „Am făcut multe critici la adresa Europei în vremuri când nici măcar nu era bănuită și eram criticată de cei care acum se spală pe mâini, dar știam că așa se va termina”.

„O securitate solidă pentru Ucraina este o condiție prealabilă incontestabilă pentru calea spre pace”, a declarat prim-ministrul Giorgia Meloni în discursul său de pe scena de la Reuniunea de la Rimini. „Propunerea italiană bazată pe mecanismul Articolului 5”, a adăugat Meloni, „este principala de pe masă. Cred că ar trebui să fim mândri de ea”.

„Orice încercare de a ne împiedica să gestionăm fenomenul migrației conform planurilor noastre (referindu-se la Albania) va fi respinsă”, a mai spus Meloni, care a primit ovații în picioare din partea publicului.

Meloni a făcut un anunț important: „Lucrez împreună cu Matteo Salvini pentru a dezvolta un mare plan de locuințe pentru cuplurile tinere”.

„Birocrația nu ne va scoate din această furtună; politica o poate face, dar trebuie să ne dăm seama că recâștigarea controlului asupra propriei istorii și destin nu este ușoară, lipsită de durere sau gratuită”, deoarece „timp de decenii am externalizat securitatea europeană către SUA”, a declarat prim-ministrul Giorgia Meloni la Reuniunea de la Rimini. „Partidul meu politic”, a adăugat Meloni, „a spus întotdeauna acest lucru; am vorbit despre necesitatea unui pilon european al NATO, atunci când aceste probleme nu erau la modă. Mă face să zâmbesc că cei care astăzi susțin necesitatea emancipării de SUA se opun unei politici de apărare și securitate pentru că, domnilor, cele două nu merg mână în mână”.

Meloni și-a reiterat dorința de a finaliza reforma funcției prim-ministrului. În același timp, își reafirmă sprijinul pentru autonomia diferențiată. Apoi, a adăugat: „Vom merge mai departe cu reforma justiției, în ciuda faptului că o minoritate de judecători încearcă să ne blocheze. Vrem să păstrăm justiția pentru cetățeni”.

„În ceea ce privește educația, nu trebuie să ne fie teamă să găsim instrumente care să asigure că familiile își pot exercita pe deplin libertatea educațională: Italia rămâne ultima națiune din UE fără o egalitate educațională efectivă. Cred că este corect să ne gândim la acest lucru, eliminând prejudecățile ideologice”, a afirmat prim-ministrul Giorgia Meloni, la Reuniunea de la Rimini.

„Să ia fiecare cimentul și cărămizile sale, pentru că e timpul să construim împreună”, și-a încheiat prim-ministrul discursul. Iar publicul s-a ridicat în picioare.

„CEE funcționa foarte bine, dar această euro-birocrație este moartea continentului nostru. Chiar și din perspectiva valorilor, având în vedere că stânga ne-a împiedicat chiar să recunoaștem rădăcinile iudeo-creștine ale Europei, în multe orașe aflate acum în mâinile hărțuirii islamice. În loc să convoace un ambasador în fiecare zi, Macron ar trebui să se îngrijoreze de situația economică și socială din multe suburbii franceze”, a declarat viceprim-ministrul și liderul Ligii, Matteo Salvini, într-un interviu acordat pentru „Il Sussidiario” în timpul Întâlnirii de la Rimini. Italia își joacă rolul în Ucraina „absolut” bine și „îmi afirm poziția echilibrată și înțeleaptă, spre deosebire de alte guverne europene și unii lideri de la Bruxelles, care au insistat să vorbească despre arme, armate, bombe și rachete”, reiterează Salvini. „Să-l ascultăm pe Papa Leon”, a adăugat liderul Ligii, „și să investim în diplomație, în loc să ne gândim la războaie improbabile împotriva Rusiei, care în trecut, de la Napoleon la Hitler, nu au adus nimic bun”. În ceea ce privește problema tarifelor, Salvini consideră acum că „trebuie să schimbăm Europa, eliminând birocrația și restricțiile precum cele privind motoarele pe benzină și motorină, începând cu 2035. America se apără și se descurcă bine, China și India fac același lucru, dar Europa este cea care greșește, așa cum ne-a amintit însuși Draghi chiar aici, la Reuniunea de la Rimini: în timp ce alte puteri inovează și dezlănțuie energia, Bruxelles-ul produce reguli, limite, reglementări și interdicții absurde”. Viceprim-ministrul Salvini consideră că „răspunsul nu poate fi «mai multă Europă», dimpotrivă, o Europă care, în conformitate cu ceea ce credeau părinții fondatori, se ocupă de mai puține lucruri și le face bine, lăsând statelor naționale alegerile care le afectează cel mai îndeaproape”.

Sursa: Rador Radio România