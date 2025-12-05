Forțele Aeriene Germane au activat miercuri sistemul de apărare aeriană Arrow 3, achiziționat de la Israel, ca parte a investițiilor germane sporite în apărarea aeriană și ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, scrie „La Razon” (Spania).

Inspectorul Forțelor Aeriene Holger Neumann a declarat în timpul unui discurs susținut la o tabără de antrenament militar din Annaburger Heide (estul Germaniei) că există acum o „capacitate complet nouă, de importanță strategică”. Potrivit lui Neumann, invazia Rusiei în Ucraina și desfășurarea de noi rachete rusești au arătat clar „cât de reală a devenit amenințarea anterior abstractă și cât de urgentă” este apărarea împotriva rachetelor balistice cu rază lungă de acțiune.

Conform Europa Press, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat anterior pentru dpa la Berlin că sistemul a adăugat o nouă dimensiune apărării țării: „Cu această capacitate strategică, unică printre partenerii noștri europeni, ne consolidăm rolul central în inima Europei”.

Baza aeriană Schönewalde/Holzdorf, situată la aproximativ 80 de kilometri sud de Berlin, este prima dintre cele trei locații planificate pentru Arrow în Germania. Potrivit Armatei, radarul, lansatoarele și personalul instruit sunt deja operaționale și pot începe misiuni de protecție la scară limitată. Această etapă, cunoscută sub numele de capacitate operațională inițială, marchează începutul desfășurării propriu-zise, ​​care va fi urmată de capacitatea operațională completă atunci când sistemul își va atinge potențialul maxim și toate funcțiile planificate vor fi disponibile.

Sursa: Rador Radio România