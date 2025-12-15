Germania a acuzat vineri Rusia de un „atac cibernetic” care a vizat sistemul său de control al traficului aerian și de o „campanie de destabilizare” în timpul recentelor alegeri legislative germane, notează „France 24” (Franța).

Germania a atribuit Rusiei, vineri, 12 decembrie, un „atac cibernetic” care a vizat sistemul său de control al traficului aerian, precum și o „campanie” de destabilizare în timpul ultimelor alegeri parlamentare germane și l-a convocat pe ambasadorul rus la Berlin pentru aceste acuzații.

„Serviciul rus de informații militare GRU este responsabil pentru acest atac cibernetic” comis în august 2024 împotriva securității aeriene germane, pe care Berlinul îl „atribuie în mod clar (...) colectivului de hackeri APT28, cunoscut și sub numele de Fancy Bear”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe în cadrul unei conferințe de presă obișnuite.

„În al doilea rând, putem acum afirma oficial că Rusia, prin campania Storm 1516, a încercat să influențeze și să destabilizeze atât recentele alegeri pentru Bundestag, cât și, în mod continuu, afacerile interne ale Republicii Federale Germania”, a continuat el.

Contactată de AFP vineri, ambasada Rusiei la Berlin nu a răspuns deocamdată.

„Măsuri de retorsiune”

Purtătorul de cuvânt al diplomației germane a anunțat, „în strânsă consultare cu partenerii noștri europeni, o serie de măsuri de represalii pentru a face Rusia să plătească prețul atacurilor sale hibride”.

Germania va „sprijini sancțiuni individuale suplimentare împotriva actorilor hibrizi” la nivelul UE, care vor include „interdicții de intrare” în UE, „înghețarea activelor lor și o interdicție de acces la resurse economice”.

De la invazia Rusiei în Ucraina, țările europene acuză Rusia că duce un război „hibrid” împotriva lor – un amestec de metode neconvenționale care pot include campanii de sabotaj și dezinformare.

Germania, principalul susținător al Ucrainei în Europa, se consideră o țintă cheie a acestor atacuri.

Sursa: Rador Radio România