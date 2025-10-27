Mai mulți politicieni germani fac acuzații grave la adresa Alternativei pentru Germania (AfD), susținând că partidul de extremă dreaptă spionează infrastructura critică a Germaniei în interesul Kremlinului.

Într-un interviu acordat ziarului Handelsblatt, social-democratul Georg Maier, ministru de Interne al landului Turingia, și-a exprimat îngrijorarea că AfD abuzează de dreptul de a adresa întrebări în Bundestag pentru a colecta informații despre infrastructura de transport, aprovizionarea cu apă, infrastructura digitală și aprovizionarea cu energie a Germaniei.

"Impresia este aproape inevitabilă că AfD lucrează pe baza unei liste de comenzi a Kremlinului în cadrul anchetelor sale", a declarat Maier în interviul Handelsblatt.

Ministrul de interne din Turingia subliniază că AfD din Turingia a adresat 47 de interpelări Bundestagului în ultimele douăsprezece luni - și cu "o intensitate și o profunzime a detaliilor în creștere".

"AfD este interesată în special de sistemul IT și echipamentele poliției, de exemplu în domeniul detectării și apărării împotriva dronelor", a explicat Maier în interviul acordat ziarului.

Echipamentele pentru protecția civilă, sistemul de sănătate și activitățile Bundeswehr fac, de asemenea, obiectul interpelărilor adresate de parlamentarii AfD, notează Deutsche Welle.

Aceste interpelări reprezintă un instrument parlamentar în Germania pentru monitorizarea activității guvernului și obținerea de informații pentru dezbaterile politice. Sunt considerate în primul rând un instrument al partidelor de opoziție, cărora le lipsește accesul direct la ministere și agenții guvernamentale. Guvernul trebuie să răspundă în scris.



În landul Turingia, AfD este condusă de Björn Höcke, parlamentar cu cazier judiciar pentru utilizarea unui slogan nazist interzis.

În trecut, Höcke a vorbit în repetate rânduri despre Rusia sub președintele Vladimir Putin. Într-o conversație pe YouTube cu politicianul AfD Maximilian Krah în ianuarie 2023, deja după începerea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, el a declarat că Rusia este o țară despre care unii oameni speră că ar putea fi "o pionieră pentru o lume a statelor libere și suverane, fără influență hegemonică".



Höcke respinge acuzațiile ministrului SPD. "Nu are dovezi care să-i susțină afirmațiile. Îl deranjează faptul că opoziția își exercită mandatul constituțional: să monitorizeze activitatea guvernului și, dacă este necesar, să o critice", a scris el pe Facebook.

Höcke a anunțat în capitala Turingiei, Erfurt, că grupul său parlamentar AfD ia în considerare depunerea unei plângeri pentru defăimare împotriva ministrului de Interne. El i-a cerut premierului landului Mario Voigt (CDU) să-l demită pe Georg Maier.



AfD este cea mai puternică forță politică din Turingia. Cu toate acestea, celelalte partide au respins o alianță cu formațiunea. De anul trecut, o coaliție formată din creștin-democrați, social-democrați și Alianța Sahra Wagenknecht (BSW) conduce micul land din fosta RDG.

Maier a primit însă sprijin din partea Bundestagului: Președintele Comisiei Parlamentare de Control al Informațiilor (PKG), Marc Henrichmann (CDU), a declarat pentru Redaktionsnetzwerk Deutschland că, în opinia sa, AfD e folosit de liderul de la Kremlin.

"Cred cu tărie că Putin folosește AfD ca un instrument de supunere, iar conducerea – chiar dacă a văzut lucrurile altfel – nu are puterea de a preveni această formă de trădare".

În interviu, Henrichmann subliniază că, din cauza acestor temeri, reprezentanții AfD nu au fost aleși în Comisia Parlamentară de Control a Bundestagului. Comisia se întrunește în secret și este concepută pentru a monitoriza activitatea serviciilor federale de informații.



AfD a fost acuzată în repetate rânduri de apropierea sa de Rusia. Numeroși membri AfD ai Bundestagului au menținut contacte strânse cu cercul lui Putin.

Un parlamentar AfD, Jan Nolte, a scris anterior pentru ziarul de propagandă rusesc Izvestia. Iar vicepreședintele grupului parlamentar AfD, Markus Frohnmaier, a făcut parte din echipa de organizare a "Forumului Economic Internațional de la Ialta" din 2018, care a fost susținut de guvernul rus și FSB. În octombrie 2025, Frohnmaier și-a anunțat intenția de a călători la Moscova pentru discuții politice.

Din cauza legăturilor AfD cu Rusia, ministrul Maier insistă ca "trădarea" să fie inclusă în pregătirea unei moțiuni de interzicere a partidului: "AfD este neconstituțională nu doar din cauza ideologiei sale naționaliste, ci și pentru că amenință democrația noastră liberală prin legăturile sale cu sisteme autoritare".

Totodată, liderul grupului parlamentar al CDU, Jens Spahn, a cerut conducerii AfD să investigheze acuzațiile de spionaj în favoarea Rusiei.

Suspiciunea de spionaj în favoarea fostului spion KGB Vladimir Putin este serioasă, a declarat politicianul CDU pentru ziarul Rheinische Post din Düsseldorf.

Lidera AfD Alice Weidel trebuie să clarifice imediat și definitiv acțiunile din cadrul grupului său parlamentar. Dacă s-ar încălca drepturile parlamentare pentru a obține informații relevante pentru securitate pentru dictatori străini, acest lucru ar fi – potrivit lui Spahn – trădarea țării.

Experți în domeniul afacerilor interne au avertizat că AfD ar putea folosi în mod deliberat interpelările parlamentare pentru a spiona infrastructura critică din Germania.

Tino Chrupalla, copreședinte al AfD, a declarat într-un interviu acordat ZDF că Rusia nu are nevoie ca partidul său să obțină informații despre Germania. El a calificat acuzațiile drept "ridicole" și o campanie a CDU/CSU și SPD împotriva AfD.