Germania consideră eforturile Franței de a crește cheltuielile pentru apărare și de a consolida suveranitatea europeană „insuficiente”, a declarat luni ministrul german de externe, citat de „La Libre Belgique” (Belgia).

Președintele francez, Emmanuel Macron, „vorbește pe bună dreptate tot timpul despre aspirația noastră la suveranitatea europeană. Oricine vorbește despre asta trebuie să acționeze în consecință în propria țară. Eforturile depuse până acum în Republica Franceză sunt insuficiente pentru a realiza acest lucru”, a declarat ministrul Johann Wadephul într-un interviu acordat postului de radio german Deutschlandfunk.

Referindu-se la obiectivul declarat al țărilor NATO, sub presiunea lui Donald Trump, de a aloca cel puțin 5% din Produsul Intern Brut (PIB) cheltuielilor de securitate până în 2035, ministrul a afirmat că la vecini mai sunt de făcut progrese:

Prin urmare, el a cerut Franței să „facă economii”, în special în sectorul social, pentru a „avea marja de manevră necesară pentru a atinge obiectivul central al capacității de apărare a Europei”.

De asemenea, el a respins apelul președintelui francez pentru o formă de punerea în comun la nivel european a împrumuturilor necesare pentru finanțarea investițiilor la scară largă, reiterând afirmațiile cancelarului Friedrich Merz. Potrivit acestuia, cele 5% promise de statele NATO reprezintă „angajamente naționale de cheltuieli”, nu europene.

Sursa: Rador Radio România