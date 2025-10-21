Merz este criticat și din interiorul CDU pentru stilul său în dezbaterea despre migrație. Cancelarul și-a reiterat remarcile despre „peisajul urban” de săptămâna trecută.

În dezbaterea din jurul controversatelor sale remarci privind „peisajul urban”, cancelarul Friedrich Merz și-a reafirmat poziția. „Nu am nimic de retras”, a declarat politicianul CDU la Berlin. „Întrebați-vă fiicele ce am vrut să spun prin asta.” Fără a fi specific, el a declarat: „Toată lumea confirmă că aceasta este o problemă, cel puțin după căderea nopții.” Trebuie făcut ceva în această privință, a subliniat Merz.

Merz a declarat săptămâna trecută că deficiențele politicii de migrație sunt corectate. „Dar, bineînțeles, încă avem această problemă în peisajul urban și de aceea ministrul de interne permite și face returnări la scară foarte largă”, a spus cancelarul, potrivit Süddeutsche Zeitung.

Merz a fost aspru criticat pentru declarațiile sale, cel mai recent de Belit Onay, primarul orașului Hanovra. „Cancelarul judecă afilierea și comportamentul de respectare a legii al unei persoane pe baza aspectului său. Speram că am depășit o astfel de atitudine”, a spus politicianul Verzilor.

Critici au venit și din rândurile CDU. Liderul aripii sociale a CDU, Dennis Radtke, îi cere lui Merz un stil diferit. „Desigur, avem un peisaj urban tulburător în multe locuri, dar a sugera că acest lucru s-ar schimba prin deportări este prea simplist, creează așteptări nerealiste și nu face dreptate complexității problemei”, a declarat Radtke publicațiilor grupului media Funke.

Friedrich Merz a primit sprijin din partea liderului CSU, Markus Söder. „Desigur, Merz are dreptate”, a declarat Söder la München. Există încă provocări în zonele defavorizate ale orașelor. Acesta este și motivul pentru care o politică de migrație care își propune să asigure că persoanele fără statut de tolerat, fără permis de ședere, trebuie să se întoarcă în țara lor de origine este lucrul corect de făcut.

Șeful cancelariei, Thorsten Frei, i-a luat apărarea lui Merz, declarând la postul public de televiziune ARD că sunt evidente consecințele migrației, mai ales acolo unde integrarea a eșuat. Prin declarația sa, Merz a subliniat o problemă pe care politicienii trebuie să o abordeze, a spus Frei. Prin urmare, guvernul dorește să reglementeze, să controleze și să limiteze migrația. Și atunci migrația poate fi un lucru pozitiv.



Într-un discurs la conferința sindicală IG BCE din Hanovra, cancelarul a subliniat deschiderea fundamentală a Germaniei față de imigrație. El a spus că Germania este deschisă oamenilor din întreaga lume care doresc să trăiască și să muncească în Germania. Dar acest lucru necesită și dorința de a se integra în societate.

Persoanele din alte țări și culturi sunt binevenite „dacă vor să locuiască în Germania, dacă vor să lucreze în Germania și dacă sunt dispuse să se integreze în societatea noastră”, a declarat cancelarul la Hanovra.

Dobrindt: Negocierile cu talibanii privind deportările sunt aproape de finalizare

Potrivit ministrului de interne, Alexander Dobrindt, negocierile dintre Germania și talibanii islamiști privind deportările în Afganistan sunt aproape de finalizare. El presupune „că aceste opțiuni de deportări în Afganistan vor deveni o practică regulată în viitor”, a declarat politicianul CSU jurnaliștilor la München. Discuțiile privind acordul sunt „foarte avansate” și includ opțiuni pentru repatrieri nu numai cu zboruri charter, ci și cu zboruri regulate, a subliniat Dobrindt.

Contactele cu talibanii sunt controversate, deoarece guvernul german nu menține oficial relații diplomatice cu islamiștii, care au revenit la putere în Afganistan în august 2021. Aceștia sunt izolați la nivel internațional din cauza nerespectării drepturilor omului, în special a drepturilor femeilor.

Negocierile cu Siria sunt, de asemenea, în curs de desfășurare. „Interesul meu este să ajungem la un acord pentru a deporta infractorii cât mai repede posibil, astfel încât să fie posibile și alte returnări.” În acest scop, a continuat Dobrindt, procedurile de azil, care fuseseră suspendate, au fost reluate. „Acesta este deja cazul infractorilor, deoarece în țara noastră nu există permis de ședere pentru infractori.”





