CDU rămâne cel mai puternic partid după alegerile locale de duminică din Renania de Nord-Westfalia, dar AfD, de extremă dreapta, și-a triplat rezultatul din 2020. Verzii au ieșit slăbiți din acest scrutin.

Pierderi au înregistrat și social-democrații - SPD - aflați în coaliția de guvernare de la nivel federal.

Conservatorii cancelarului Friedrich Merz - CDU - au obținut "o performanță respectabilă", în timp ce extrema dreaptă - AfD - a obținut un procent mare în cel mai populat land al Germaniei, Renania de Nord-Westfalia (13,7 milioane de locuitori).

Alegerile locale au fost dedicate a aproximativ 20.000 de locuri în parlamentele a aproape 400 de orașe și municipalități și a aproximativ primari noi sau confirmați în orașele mai mari.

Alegerile nu au consecințe directe pentru guvernul de la Berlin, dar au fost primul și cel mai important test al stării de spirit după alegerile anticipate federale, notează Deutsche Welle.



Conform rezultatelor preliminare, CDU a obținut 33,3%. SPD - 22,1%, AfD - 14,5%, iar Verzii - 13,5%.

Cel mai mult au pierdut Verzii, iar cel mai bine a ieșit AfD, care aproape și-a triplat rezultatul față de acum cinci ani.

"A fost un referendum privind direcția țării noastre. Iar cei care ignoră voința alegătorilor vor fi pedepsiți de alegători", a declarat liderul filialei AfD din Renania de Nord-Westfalia, Martin Vincentz.