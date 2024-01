Pe măsură ce nemulțumirea alegătorilor este în creștere în cea mai mare economie a Europei, peisajul politic al Germaniei este din ce în ce mai fracturat.

Un nou jucător politic încearcă să câștige alegătorii care au întors spatele partidelor tradiționale, scrie EURACTIV.

Timp de decenii, Germania a fost privită ca un far al stabilității politice, unde partidele centriste au dominat scena. „Alegerile sunt câștigate la centru” a fost mantra călăuzitoare a succesului electoral al fostului cancelar Angela Merkel. The New York Times a ajuns chiar la concluzia că germanilor le place ca politica lor să fie plictisitoare.

Dar, în condițiile în care Germania se confruntă cu o multitudine de crize, de la creșterea prețurilor la energie până la recesiune economică, electoratul se îndreaptă din ce în ce mai mult spre „periferia" politicii. Și unii nou-veniți în politică încearcă să beneficieze de această tendință.

„Dacă ne uităm la prezența la vot și la sondaje, este previzibil că mai puțin de 50% dintre alegătorii eligibili vor vota pentru unul dintre așa-zisele partide democratice centriste la următoarele alegeri federale”, a declarat luni Sahra Wagenknecht, un simbol al stângii germane, după lansarea noului ei partid.

„Majoritatea și-a pierdut încrederea în aceste partide”, a adăugat ea la o conferință de presă.



Noul partid, care poartă numele „Alianța Sahra Wagenknecht” (BSW) după fondatoarea sa, este format în principal din foști parlamentari ai Partidului Die Linke (Stânga). În timp ce partidul ei se situează în prezent la aproximativ 5%, unele sondaje sugerează că potențialul său politic este de aproximativ 27%.

Fragmentarea Germaniei

Noul partid al lui Wagenknecht este doar cel mai recent exemplu de proces de fragmentare care are loc în Germania de ceva timp.

„Fragmentarea a crescut constant din anii 1990. Acest lucru e provocat în special scăderea loialității față de partidele populare altădată. Criza partidelor principale a creat spațiu pentru concurenții politici”, a declarat pentru EURACTIV Dorothée de Nève, profesor de științe politice la Justus-Liebig-Universität Gießen.

Deși este puțin probabil ca cea mai mare economie a Europei să ajungă ca Olanda, unde peste 15 partide sunt reprezentate în Parlament, evoluțiile recente marchează un nou punct culminant în gradul de fragmentare.

„Sistemul de partide din Germania este deja mai fracturat decât oricând și acest lucru va fi exacerbat de partidul Wagenknecht”, a declarat pentru EURACTIV Thomas Biebricher, profesor de științe politice la Universitatea Goethe din Frankfurt.



„Nu a mai rămas mare lucru din fostele mari partide populare și din cei care au vrut să le succeadă, în afară de o CDU/CSU la puțin peste treizeci la sută”, a adăugat el.

Wagenknecht va beneficia în primul rând de nemulțumirea față de guvern. Cele trei partide de coaliție au împreună în sondaje doar 32%. De asemenea, rata de aprobare a cancelarului Olaf Scholz a scăzut și a atins recent un record de 19% – mai puțin de jumătate din cel mai scăzut rating de aprobare înregistrat vreodată de Merkel.

Popularitatea în scădere a guvernului este vizibilă în special în estul Germaniei. Un sondaj recent arată că, în statul Saxonia, cele trei partide ale coaliției lui Scholz ar primi doar 14% din voturi, FDP și SPD ar putea chiar să rateze pragul electoral necesar pentru a intra în parlamentul regional.

La dreapta

Dar Wagenknecht nu este singurul potențial nou venit care ar putea zgudui politica germană. Săptămâna trecută, fostul șef al agenției de informații interne din Germania și copilul teribil al conservatorilor din CDU, Hans-Georg Maaßen, a declarat că și el se gândește la înființarea unui nou partid.

Maaßen este în prezent șeful Werteunion, o asociație care pretinde că reprezintă nucleul conservator al CDU și a împins adesea partidul să adopte o poziție mai conservatoare. Întrucât această forță a eșuat în mare parte, potrivit lui Maaßen, el a anunțat săptămâna trecută că membrii Werteunion vor vota dacă se separă de CDU pentru a candida cu propria lor platformă de partid.

În timp ce Wagenknecht și Maaßen provin din extremități opuse ale spectrului politic, ei concurează pentru aceeași bază de alegători, deoarece încearcă să atragă alegătorii din extrema-dreaptă AfD, situat în prezent la un maxim istoric de aproximativ 23%.

Maaßen nu face un secret din asemănarea politică cu rivalul lor din stânga.

„Ceea ce observ la Sahra Wagenknecht, dar și la AfD, este că pur și simplu vorbesc sincer și liber despre problemele pe care le avem în Germania și sunt foarte de acord cu unii dintre ei”, a spus Maaßen pentru Die Welt, adăugând că diferențele devin evidente atunci cand vine vorba de solutiile propuse.

Cucerirea Europei

Pentru partidele nou-venite, viitoarele alegeri europene reprezintă o oportunitate unică de a testa apele și de a-și accentua profilul politic înaintea alegerilor parlamentare și a unor alegeri regionale cruciale.

„Alegerile europene, pentru a fi clar, sunt, desigur, atât de importante pentru noi, deoarece vor trimite un semnal politic la nivel național”, a spus Wagenknecht luni.

În timp ce alegerile federale și regionale au un prag de 5% pentru intrarea partidelor în parlament, acest obstacol nu există în privința alegerilor europene. Astfel, este mult mai ușor pentru partidele nou-venite să desfășoare o campanie de succes pentru Parlamentul European.

„Desigur, alegerile europene sunt, prin urmare, deosebit de interesante pentru partidele mai mici și partidele noi – și din motive financiare”, a declarat de Nève.

Dacă Wagenknecht va putea să-și mențină partidul pe termen lung, va depinde însă în primul rând de capacitatea ei de a oferi un program care să „convingă alegătorii la nivel politic național și de land”, a adăugat de Nève.



Acest lucru va fi deosebit de crucial pentru viitoarele alegeri regionale.



Trei dintre fostele state din Germania de Est, Brandenburg, Turingia și Saxonia, urmează să voteze în acest an, AfD de extremă-dreapta fiind în prezent lider în sondaje în toate trei.



Wagenknecht speră să influențeze alegătorii din extrema dreaptă și ea ar putea avea succes, deoarece sondajele actuale pun partidul ei la aproximativ 11% în Brandenburg.

„Wagenknecht poate spera la voturi din spectrul de dreapta conservator-autoritar; se poate ajunge la combinația dintre o politică economică de stânga și poziții social-politice cel puțin conservatoare în privința migrației, a Europei, dar și a politicii minoritare”, a conchis Biebricher.