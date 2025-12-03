Prim-ministrul polonez a indicat că a fost nevoie de timp pentru a-și convinge partenerii de necesitatea de a trata securitatea în această parte a Europei ca pe o sarcină comună, notează „La Razon” (Spania).

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat luni că politica europeană trece printr-o „revoluție coperniciană”, o schimbare de paradigmă, în timp ce Germania și Polonia, deși încă simt greutatea trecutului nazist în relațiile lor, au afirmat că securitatea lor este inseparabilă una de cealaltă, în special în apărarea flancului estic al NATO din cauza amenințării rusești.

„Situația geopolitică din regiunea noastră s-a schimbat și asistăm la o schimbare coperniciană uriașă, în special în politica europeană. Așa trebuie descrisă cooperarea deplină dintre Germania și Polonia, acum în ceea ce privește apărarea frontierei de est a Europei - care este frontiera de est a Poloniei”, a declarat Tusk alături de cancelarul german Friedrich Merz, în urma celei de-a 17-a consultări dintre guvernele polonez și german.

Tusk a făcut referire la faptul că primul punct al declarației comune semnate luni de ambele guverne - consultările anterioare sub conducerea cancelarului Olaf Scholz nu au reușit să producă o declarație comună - a abordat securitatea și apărarea. „Nu este vorba de ceva cu o istorie lungă. Este, de fapt, ceva nou: cooperarea deplină între țările noastre în ceea ce privește protejarea frontierei de est a Poloniei, care coincide cu frontiera de est a Uniunii Europene (UE), cu flancul estic al NATO”, a subliniat el.

Prim-ministrul polonez a menționat că a durat ceva timp pentru a-și convinge partenerii, inclusiv Germania, care nu cu mult timp în urmă avea legături energetice puternice cu Rusia, de necesitatea de a trata securitatea în această parte a Europei ca pe o responsabilitate comună. „Au trecut 15 ani de când am prezentat propunerea cancelarului de atunci (Angela Merkel) și președintelui francez (François) Hollande ca noi să reflectăm împreună asupra unui spațiu aerian securizat în Europa Centrală și de Est, având în vedere pericolele reprezentate de Rusia”, a amintit el.

Acum, a spus Tusk, „agresiunea Rusiei a demonstrat cu toată forța că nu este suficient să se elaboreze pur și simplu planuri 'pentru orice eventualitate'”, ci că aceasta poate deveni realitate pentru ca „două state cheie din regiune, Germania și Polonia, să își asume pe deplin responsabilitatea pentru securitatea noastră comună”. La rândul său, Merz a subliniat că Germania își dorește ca Polonia să fie un partener „puternic” pentru o Europă sigură, liberă și prosperă, o Europă care se confruntă cu vremuri din ce în ce mai dificile „în fața amenințării unei Rusii revizioniste”.

La optzeci de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, a spus el, și în fața „atrocităților germane împotriva poporului polonez”, lecția centrală a istoriei rămâne: „Germania trebuie să stea ferm și de încredere alături de Polonia, mai ales în aceste vremuri când unitatea europeană este supusă unei presiuni atât de mari”. „Nu trebuie să ne permitem să fim divizați; trebuie și vom sta împreună”, a subliniat cancelarul, explicând că cei doi lideri și-au însărcinat miniștrii Apărării cu redactarea unui acord de apărare, pe care intenționează să-l semneze în 2026.

Merz a reamintit recentele încălcări ale spațiului aerian polonez de către Rusia, după care Germania și-a consolidat contingentul de avioane de vânătoare germane care participă la operațiunile NATO de supraveghere aeriană în Polonia. De asemenea, el a subliniat detectarea și neutralizarea dronelor, precum și o cooperare mai strânsă între forțele terestre, inclusiv prin exerciții comune intensificate.

Va exista, de asemenea, o componentă militară semnificativă în domeniul conectivității și infrastructurii, ambele țări angajându-se luni să acorde prioritate modernizării liniilor feroviare transfrontaliere și să dezvolte împreună un plan pentru a face același lucru cu podurile și autostrăzile. Toată această infrastructură va ține cont de potențialul său pentru o utilizare dublă, atât civilă, cât și militară, și, prin urmare, va face parte dintr-un coridor necesar pentru apărarea flancului estic al NATO, care include și Țările de Jos.

