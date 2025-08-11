Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat suspendarea livrării de arme care ar putea fi utilizate de Israel în Gaza. Aceasta reprezintă o schimbare majoră în doctrina germană, având în vedere că țara a susținut din punct de vedere istoric Israelul.

„Germania nu va mai furniza Israelului niciun echipament militar care ar putea fi utilizat în Fâșia Gaza”, a relatat vineri, 8 august, săptămânalul „Die Zeit”, citat de „Courrier International” (Franța). Aceasta reprezintă o schimbare majoră în politica externă a Berlinului, care până acum a susținut aproape necondiționat statul israelian în războiul său împotriva Hamas, început după masacrele comise de mișcarea islamistă palestiniană pe 7 octombrie 2023.

Devine „din ce în ce mai dificil de înțeles” cum planul militar al Israelului i-ar permite Israelului să își atingă obiectivele în Fâșia Gaza și „în aceste circumstanțe, guvernul german nu autorizează, până la un nou ordin, exportul de echipamente militare care ar putea fi utilizate în Fâșia Gaza”, a declarat cancelarul Friedrich Merz într-un comunicat.

„Cu ofensiva planificată, guvernul israelian poartă o responsabilitate și mai mare” pentru ajutorarea civililor din Gaza, a adăugat liderul CDU, partid de guvernământ. O poziție susținută de vicecancelarul social-democrat Lars Klingbeil, membru al coaliției de guvernare, adaugă „Die Zeit”.

„Rațiune de stat”

Aceste anunțuri vin la o zi după ce cabinetul de securitate israelian a adoptat un plan, dezvăluit de prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care prevede cucerirea orașului Gaza și posibilitatea extinderii operațiunilor IDF în anumite zone necontrolate ale enclavei palestiniene. În Gaza, ONG-urile umanitare condamnă de mai multe săptămâni războiul dus de guvernul Netanyahu și foametea cauzată de blocada aproape totală impusă de armata israeliană asupra teritoriului. În Germania, de câteva luni se ridică voci care solicită guvernului federal să oprească livrările de arme.

Având în vedere responsabilitatea sa istorică, Germania, care a instigat la Holocaust în timpul celui de-al doilea război mondial, a fost întotdeauna un susținător neclintit al statului israelian. Ea consideră chiar că securitatea Israelului ține de „rațiunea de stat” germană. Această poziție a fost criticată din ce în ce mai mult, având în vedere amploarea pierderilor umane din Gaza, care continuă să crească.

