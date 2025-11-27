La Conferința de Securitate de la Berlin ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, și-a exprimat dorința ca în viitor Germania să își asume rolul de lider al NATO, scrie „Euronews” (Italia).

„Aștept cu nerăbdare ziua în care Germania va veni să discute cu Statele Unite și va spune că este pregătită să își asume poziția de Comandant Suprem Aliat”, a declarat Whitaker. Care în ciuda faptului că a recunoscut că „suntem încă departe” de un astfel de pas, așteaptă totuși cu nerăbdare aceste discuții, așa cum a relatat Telegraph.

Potrivit lui Whitaker, Statele Unite ar dori ca forțele militare europene să fie la egalitate cu cele ale SUA. L-a calificat drept un „obiectiv ambițios la care ar trebui să tindem cu toții”.

O sursă americană familiarizată cu situația a declarat pentru Euronews că Whitaker este „o persoană care are o viziune tradițională americană asupra NATO”, motiv pentru care declarația sa a fost o surpriză pentru sursă. Cu toate acestea, „în urmă cu câteva luni, administrația Trump a sugerat această posibilitate”.

De altfel Euronews a aflat din surse din cadrul Alianței Atlantice că „afirmațiile ambasadorului sunt în concordanță cu declarațiile americane conform cărora securitatea Europei e în mâinile europenilor”.

Statele Unite se pregătesc pentru de-americanizarea NATO

Planul de pace revizuit în 28 de puncte aflat acum în discuție, care își propune să schițeze un posibil sfârșit al războiului de agresiune al Rusiei, este văzut ca o indicație suplimentară a faptului că Statele Unite intenționează să își reducă rolul de lider în NATO în viitor.

Într-o emisiune la postul de televiziune german ARD experta în securitate Claudia Major a descris această situație drept o „de-americanizare a NATO”, deoarece Statele Unite apar în document mai puțin ca un aliat activ și mai mult ca un mediator între NATO și Rusia.

Sursa americană a declarat pentru Euronews că această opinie este „greu de respins dintr-un punct de vedere pur teoretic”, dar că pe termen lung ar putea „avea chiar sens”. În același timp, însă a avertizat că, având în vedere „volatilitatea” și „nebunia” războiului din Ucraina, acesta este un moment nepotrivit pentru o retragere americană din NATO.

Potrivit expertului în securitate și profesorului de la Universitatea Bundeswehr din München, Carlo Masala, acest lucru se datorează dorinței americanilor de a „se retrage treptat din rolul lor de conducere”.

„În primul rând, trebuie spus că declarația a vizat viitorul și nu ideea că germanii ar trebui să preia comanda mâine, ci pe o perioadă mai lungă de timp”, a declarat Masala pentru Euronews.

Ideea unui Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa devine concretă

În mod tradițional, rolul de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) - comandantul-șef al forțelor NATO din Europa - a fost a deținut întotdeauna, încă de la fondarea alianței de un general, sau amiral american. Acest lucru nu este definit de vreo directivă sau lege, ci este considerat un acord politic și istoric.

Actualul SACEUR este generalul Forțelor Aeriene SUA, Alexus G. Grynkewich, care, pe lângă rolul său de lider NATO, este și Comandantul Suprem al Forțelor SUA din Europa. Potrivit lui Masala, rațiunea unui SACEUR american este de a „comanda simultan forțele SUA din Europa și forțele NATO, inclusiv pe cele americane”.

Cu un SACEUR german — sau european —, această autoritate de comandă asupra trupelor americane nu ar mai exista, spune Masala.

Potrivit Comandamentului European al Armatei SUA, în Europa sunt staționați în prezent aproximativ 78.000 de soldați. Luna trecută a fost anunțată reducerea efectivelor americane din România de la 4.000 la aproximativ 1.000 de soldați.

În ianuarie 2026 va începe noul serviciu militar în Germania: iată cum este structurat

Numărul trupelor din Europa trebuia redus în timpul primului mandat al lui Trump. „În mod ciudat, numărul trupelor americane staționate permanent în Germania a crescut atunci”, explică ofițerul armatei americane Ben Hodges, fost comandant al Forțelor SUA pentru Europa, într-un interviu acordat Euronews.

Acum, guvernul pare mai hotărât să finalizeze reducerea. „Ceea ce are armata în Europa nu este necesar în Pacific, însă efectivul ar putea fi totuși redus pentru a elibera bani și resurse”, a continuat Hodges.

Germania, forța motrice din spatele armamentului european

După războiul de agresiune rusesc din 2022 și revenirea lui Trump la Casa Albă, Europa se confruntă cu un val masiv de reînarmare. Viitoarele cheltuieli pentru apărare care depășesc 1% din PIB-ul Germaniei sunt scutite de frâna datoriei, iar tinerii vor fi reînrolați începând cu ianuarie 2026.

Scopul este de a face Bundeswehr-ul „apt pentru război”, așa cum repetă frecvent ministrul Apărării, Boris Pistorius (SPD).

Masala consideră că datorită resurselor financiare disponibile, în prezent, Germania este singura țară din Europa capabilă să urmeze „întreaga politică de «înarmare» a forțelor armate europene”.

„Într-un fel sau altul, intrăm într-un nou rol în politica militară”, spune expertul în securitate, care recunoaște totuși că, în opinia sa, Berlinul „nu a înțeles încă pe deplin” acest aspect.

Euronews a aflat însă că un astfel de scenariu nu este discutat în prezent între țările NATO.

„Nu discutăm cum ar funcționa pentru că pur și simplu nu contează”, se arată în comunicat.

Europa accelerează reînarmarea, iar planul de instruire a 600.000 de specialiști este în curs de desfășurare

Cu toate acestea, potrivit lui Masala, un SACEUR german nu ar ajuta la europenizarea NATO, „deoarece întreaga funcție de management, care este îndeplinită de Alianță în ce privește forțele europene, este asigurată în mare parte de americani”.

„Acest lucru înseamnă că simpla înlocuire a cuiva de la vârf ar fi inutilă dacă americanii s-ar retrage treptat din NATO, inclusiv în ce privește personalul”, adaugă Masala. „Ar fi nevoie de un stat care să înlocuiască Statele Unite”. Iar potrivit lui Masala, singurele alternative ar fi Regatul Unit și Germania.

„În definitiv, însă se poate spune că această declarație – această speranță – este o privire în viitor. Americanii își vor reduce angajamentul – cred că este previzibil”, spune Masala.

Potrivit unor surse Euronews din cadrul Ministerului Apărării din Lituania nu se așteaptă o retragere generală a SUA din NATO. Statele Unite vor continua să aibă nevoie de influență globală, spun ei. Cu toate acestea, rămâne presiunea exercitată asupra Europei pentru a se mobiliza mai mult pentru apărarea sa.

Sursa: Rador Radio România