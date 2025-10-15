Foști lideri ai CDU - partidul cancelarului Friedrich Merz - recomandă eliminarea "cordonului sanitar" împotriva AfD, în timp ce alții se opun acestui lucru.

Membri CDU iau în considerare renunțarea la "cordonul sanitar" din jurul extremei drepte. Secretarul general al SPD, Tim Klüssendorf, este alarmat de aceste discuții, numindu-le un "semnal fatal". "Nu te lupți împotriva extremiștilor de dreapta colaborând cu ei", a declarat pentru Spiegel Klüssendorf.

Și purtătoarea de cuvânt pe teme de politică internă a partidului Die Linke, Clara Bünger, și-a exprimat criticile. "Acesta este încă un balon de testare pentru CDU/CSU, pentru a vedea cât de mult se poate deschide către dreapta", a declarat deputata Die Linke pentru Spiegel. Prin urmare, CDU/CSU pune la îndoială în mod deschis acordul de coaliție. "Acest lucru ar trebui să fie o preocupare deosebită pentru SPD, al cărui congres a votat în favoarea interzicerii partidului cu care partenerul său de coaliție încearcă să se alinieze" acum, a spus ea.

Indignarea lui Klüssendorf și Bünger este îndreptată împotriva foștilor lideri CDU care au vorbit public despre cooperarea cu AfD. Fostul secretar general al CDU, Peter Tauber, fostul ministru al Apărării, Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), și fostul președinte al Comisiei pentru Valori Fundamentale a CDU, Andreas Rödder, au pledat în revista Stern pentru o renunțare a "cordonului sanitar" împotriva AfD.

Propunerea a venit în contextul în care AfD are rezultate bune în sondaje, în timp ce CDU/CSU se află în scădere.

"Stigmatizarea actuală nu face decât să ajute AfD", a declarat miercuri fostul secretar general al CDU, Peter Tauber, pentru revista Stern.

Fostul secretar general Tauber a declarat că abordarea față de AfD a fost un eșec și a cerut Uniunii să se deschidă cooperării politice cu AfD: "Ar trebui să luăm în considerare o nouă politică a liniilor roșii, care ar permite apoi și luarea unor decizii cu care AfD este de acord.”

Având în vedere forța AfD, în special în landurile est-germane, Tauber a avertizat asupra "blocajelor parlamentare” dacă partidul va continua să fie marginalizat sistematic. Prin urmare, el consideră că o nouă abordare a AfD este "necesară din punct de vedere politic”. Această nouă abordare trebuie să fie însoțită de un acord între toate partidele, "astfel încât ciomagul nazist să nu fie invocat la fiecare decizie luată cu voturile AfD", a spus politicianul CDU.

Fostul secretar general al CSU și ministru al Apărării, Guttenberg, a cerut, de asemenea, CDU/CSU să adopte o nouă direcție. "Este necesară o confruntare pe fond și, în opinia mea, acest lucru se întâmplă prea puțin”, a declarat el. "De ce ne temem?” Mulți oficiali AfD, a spus el, sunt "superficiali din punct de vedere intelectual”.

