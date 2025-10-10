Cancelarul Friedrich Merz se angajase să revină asupra acestui proiect de lege, introdus de guvernul anterior, în numele combaterii imigrației ilegale, scrie „Le Monde” (Franța).

Parlamentul german a respins miercuri, 8 octombrie, un proiect de lege prezentat de guvernul anterior care viza facilitarea dobândirii cetățeniei, ilustrând tensiunea crescândă față de imigrație în țară.

Măsura a făcut posibilă solicitarea naturalizării după trei ani, în loc de cinci, pentru persoanele care au demonstrat că s-au integrat deosebit de bine. Proiectul de lege fusese introdus de guvernul anterior, condus de social-democrați (SPD), care sperau că acest lucru va atrage mai mulți lucrători străini către locuri de muncă în industrie.

Însă cancelarul Friedrich Merz, care a venit la putere în mai cu o coaliție condusă de creștin-democrații de centru-dreapta, se angajase să anuleze proiectul de lege în numele combaterii imigrației ilegale.

Cu puțin timp înainte de votul parlamentar, ministrul federal de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat că guvernul intenționează să transmită un „semnal clar”. „Pașaportul german va fi emis ca recunoaștere a integrării reușite și nu ca stimulent pentru imigrația ilegală”, a spus el.

Coaliția lui Friedrich Merz a adoptat o linie dură în ceea ce privește imigrația, în încercarea de a combate popularitatea crescândă a partidului de extremă dreapta AfD, care a ocupat locul al doilea la alegerile generale din februarie. Opinia față de imigrație s-a întărit în Germania în ultimii ani, în special în regiunile în care criticii consideră că aceasta reprezintă o povară pentru serviciile publice.

În total, 450 de parlamentari au votat pentru respingerea proiectului de lege, inclusiv cei din partea SPD și AfD, comparativ cu 134 care au votat în favoarea acestuia. SPD, partenerul minoritar din coaliția condusă de Friedrich Merz, și-a justificat poziția prin faptul că procedura accelerată de naturalizare a fost rareori utilizată.

Guvernul a păstrat însă elemente cheie ale agendei de imigrare a coaliției anterioare. A redus în mod semnificativ numărul minim de ani după care un migrant poate solicita naturalizarea - de la opt la cinci - și a autorizat dubla cetățenie în majoritatea cazurilor.

