Premiera italiană a fost în Austria pentru a participa la Europa Forum Wachau, o întâlnire anuală a cărei primă ediție datează din anul aderării Vienei la Uniunea Europeană, 1995.

Meloni a fost întâmpinată la sosirea sa de cancelarul austriac Karl Nehammer, cu care a avut o întâlnire bilaterală, relatează RAI News.

''Am descoperit că de aproximativ 8 ani, Austria nu a mai fost vizitată de niciun premier italian, ceea ce este greu de crezut în cazul unor țări atât de apropiate. Mă bucur că am umplut acest gol, pentru a confirma cât de solide sunt relațiile dintre națiunile noastre și cât de solidă este relația construită cu cancelarul. În ultimele luni am avut poziții comune pe marginea Consiliului European, începând cu problema migrației'', a spus președinta Consiliului italian de miniștri, în cadrul declarațiilor comune cu cancelarul austriac Karl Nehammer, după întâlnirea bilaterală din marja Europa Forum Wachau.

Referindu-se la problema migranților, Giorgia Meloni a spus: ''Grație colaborării noastre, paradigma Europei s-a schimbat în ceea ce privește relația cu fluxurile migratorii ilegale. S-a făcut o schimbare de paradigmă, iar acum trebuie făcut un pas suplimentar concret pentru găsirea unor soluții care să facă față acestei probleme, chestiune care va fi subiectul următorului Consiliu European. Eu și cancelarul am vorbit despre asta, ne bazăm unul pe altul".'

'Urmărim evoluția situației din Rusia. Suntem conștienți de faptul că în cadrul Federației Ruse există o situație de haos, care nu coincide cu o anumită propagandă văzută în ultimele luni''. Și răspunzând la o întrebare despre ce se întâmplă în Rusia, Meloni a declarat: ''Sunt evenimente care s-au petrecut în ultimele ore, nu este ușor să spunem exact ce se întâmplă: profit și de ocazie pentru a anunța presei că, odată terminată această întâlnire pe care nu voiam să o ratez, am convocat miniștrii competenți și serviciile de informații italiene pentru a obține mai multe informații. Nu pot face niciun fel de predicție despre felul în care pot decurge lucrurile".

După întâlnirea cu cancelarul Nehammer, în discursul său la Europa-Forum Wachau, Giorgia Meloni a vorbit despre tranziția energetică, imigrație, economie, rolul Italiei și provocările Europei.

''Suntem în mijlocul unui scenariu de criză, de fapt al mai multor crize. Însă crizele sunt o oportunitate, sunt oportunitatea reală de a ne pune în discuție, de a ne răzgândi, de a alege, iar alegerea este sarea politicii. Acesta este timpul nostru, este este timpul politicii. Înțelegeți-ne greșelile, corectați-le, spuneți adevărul, decideți, nu vă fie teamă să trăiți la înălțimea istoriei. Pentru că istoria este în fața noastră, ne cheamă să demonstrăm valoarea pe care o avem. În relațiile internaționale cu țările Parteneriatului Sudic este nevoie de o nouă eră bazată pe cooperarea egală cu națiunile''.

''Între Italia și Austria au loc schimburi puternice pe tema autonomiei strategice. Unul dintre marile obiective ale guvernului nostru este acela de a aborda problema securității energetice, inclusiv prin capacitatea Italiei de a juca un rol de punte între țările care pot produce energie, în special în Africa și Africa de Nord'', a declarat Giorgia Meloni, după semnarea acordului bilateral cu cancelarul austriac Karl Nehammer.

''Scopul este de a transforma Italia într-un hub de aprovizionare cu energie pentru Europa, iar asta înseamnă că Austria va juca automat un rol extrem de important în această strategie. Lucrăm la infrastructurile de conexiune, South2Corridor dintre Italia, Austria și Germania. O serie de alegeri strategice pentru Europa care ne văd protagoniști. Sunt fericită și sunt convinsă că relațiile noastre se vor intensifica".

Meloni consideră că este nevoie de o ''nouă abordare'' pentru gestionarea urgenței migrației. ''Nu este uman să lăsăm loc liber contrabandiștilor și traficanților''.

Trebuie să ''diferențiem refugiații de migranții economici, trebuie să distingem cele două chestiuni și să lucrăm cu țările de plecare și cele de tranzit'', a spus Meloni.

În finalul discursului său, Giorgia Meloni privește spre viitor: "Destinul ne provoacă să fim mândri de noi înșine. Suntem chemați să înfruntăm cu demnitate această perioadă care ne așteaptă. Este timpul pentru politică și este timpul pentru Europa, care trebuie să fie un gigant politic''.

"Pentru ca Europa să fie un gigant politic și non-birocratic avem nevoie de politică. Prioritatea nu este regândirea regulilor, adevărata problemă constă în regândirea priorităților. Cu cât suntem mai mulți, cu atât vom servi mai mult principiului subsidiarității, un principiu avut în vedere de acele tratate care s-au aplicat mai puțin'', a conchis Georgia Meloni.

Sursa: RADOR