Prinsă într-un impas bugetar, Franța ar trebui să se inspire din exemplul italian, care este eficient și liniștitor, opinează Eric Chol într-un editorial publicat de „L'Express” (Franța).

Considerată mult timp bolnavul Europei, Italia realizează adevărate performanțe bugetare. Criticii insistă că a avut noroc. Că predecesorii Giorgii Meloni începuseră deja, în mare parte, lucrările de curățare a finanțelor publice. Că prim-ministrul italian poate mulțumi Europei, care acordă țării sale un câștig financiar semnificativ pentru modernizarea infrastructurii. Că până acum a avut grijă să nu abordeze reforme structurale.

Toate acestea sunt, fără îndoială, adevărate. Însă toate aceste rezerve nu diminuează cu nimic priceperea bugetară a vecinului nostru italian, considerat mult timp bolnavul Europei. Nu numai că Italia a reușit să scape de această imagine - pasând vina pe seama Franței, unde costul împrumuturilor pe 10 ani îl depășește acum pe cel al Romei - dar a și restabilit încrederea investitorilor. Nu este o coincidență faptul că Giorgia Meloni, cândva văzută ca întruchiparea pericolului populist, a fost numită în decembrie 2024 „cea mai puternică personalitate din Europa” de „Politico”. Sau că trezorierul ei principal, Giancarlo Giorgetti, unul dintre pilonii Ligii alături de Matteo Salvini, a fost votat „ministrul de Finanțe al anului” de către respectata revistă britanică „The Banker”.

În ceea ce privește cifrele, bilanțul guvernului Meloni este uluitor, până la punctul de a stârni invidie în Franța. Deficitul public? Înjumătățit în decurs de un an, acesta se apropie aproape de 3% din PIB, o țintă pe care Franța continuă să o amâne într-un viitor tot mai îndepărtat. Datoria? Rămâne cu siguranță uimitoare - 135% din PIB față de 114% pentru Franța - dar a scăzut cu 20 de puncte de la sosirea lui Meloni la Palazzo Chigi. Și asta nu e tot. Italia este singura țară din G7 care a realizat un excedent bugetar primar până în 2024 (venituri care depășesc cheltuielile, înainte de a lua în considerare dobânzile), un simbol al gestionării riguroase a fondurilor publice. De altfel, datoria, în termeni absoluți, nu mai ocupă primul loc pe podiumul Uniunii Europene, fiind lăsată în seama Franței cu povara sa de 3.345 de miliarde de euro.

„Dar cum fac asta?”, s-ar putea întreba noul prim-ministru, Sébastien Lecornu, însărcinat cu scoaterea Franței din impasul bugetar. Nu există o formulă magică, niciun videoclip pe YouTube, nicio conferință de presă majoră care să-i avertizeze pe italieni cu privire la prăpastia financiară iminentă și nici măcar o frenezie fiscală, precum cea în care s-au angajat socialiștii francezi în ultimele zile. Ci pragmatism, puțină umilință și, mai presus de toate, o doză bună de rigoare discretă. „Giorgia Meloni, bine sfătuită de Mario Draghi, a înțeles că are foarte puțin spațiu de manevră”, notează Lorenzo Gazzoletti, directorul general al Richelieu Invest, cu sediul la Paris. „Drept urmare, guvernul ei evită erorile economice și destabilizarea, ceea ce insuflă încredere și le permite consumatorilor să cheltuiască și întreprinderilor să investească”. Pe scurt, Meloni liniștește, iar Italia își dă seama. Sună simplu, nu?

Sursa: Rador Radio România