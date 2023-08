Cea de-a paisprezecea ediție a Global Wealth Report a fost publicată miercuri de Credit Suisse și UBS, arată Money Review.

Datele pentru sudul Europei au arătat că Grecia, împreună cu Italia, și-a revenit după lovitura suferită în pandemie, iar PIB-ul real a ajuns în 2022 la nivelurile din 2019.

Potrivit raportului, numărul milionarilor (în dolari) din Grecia se ridică la 79.000, față de aproximativ 1,3 milioane în Italia și Spania.

De asemenea, se estimează că la sfârșitul anului 2022, averea per adult era de 105.724 dolari SUA în Grecia, 221.370 dolari SUA în Italia și 224.209 dolari SUA în Spania. Între 2000 și 2022, averea per adult a crescut cu o rată medie anuală de 1,8% în Grecia, 2,8% în Italia și 5,0% în Spania, mărind diferența de bogăție dintre Grecia și celelalte țări. Exprimată în dolari SUA, averea per adult a scăzut în fiecare dintre aceste țări în 2022, și anume cu 2,3% în Grecia, 6,1% în Italia și 2,4% în Spania. Însă exprimată în euro, averea per adult a crescut cu 3,7% în ​​Grecia și în Spania, în timp ce în Italia a scăzut ușor cu 0,3%.

La nivel global, raportul arată că averea privată netă totală a scăzut cu 11,3 trilioane de dolari (-2,4%) la 454,4 trilioane de dolari SUA la sfârșitul anului 2022. Averea per adult a scăzut și ea cu 3.198 dolari SUA (-3,6%) și va ajunge la 84.718 dolari SUA per adult.

Potrivit raportului, o mare parte din această scădere provine din aprecierea dolarului american în raport cu multe alte valute. Activele financiare au contribuit cel mai mult la scăderea averii în 2022, în timp ce activele non-financiare (în principal imobiliare) au continuat să reziste, în ciuda creșterii rapide a ratelor dobânzilor.

Odată cu scăderea bogăției totale, inegalitatea generală a bogăției a scăzut și ea în 2022, cota deținută de cei mai bogați 1% din lume scăzând la 44,5%. Numărul milionarilor în dolari din întreaga lume a scăzut cu 3,5 milioane în 2022, la 59,4 milioane de persoane. Acest număr, însă, nu îi ia în calcul pe cei 4,4 milioane de „milionari ai inflației” care nu ar mai îndeplini condițiile de accedere în această categorie dacă plafonul pentru categoria milionarilor ar fi ajustat la inflație în 2022.

Averea mediană globală, în mod clar un indicator mai edificator, a crescut în realitate cu 3% în 2022, spre deosebire de scăderea cu 3,6% a bogăției per adult. Pentru întreaga lume, bogăția mediană a crescut de cinci ori în acest secol, cu o rată de creștere de aproape două ori mai mare a bogăției per adult, în mare parte datorită creșterii rapide a bogăției în China.

Conform previziunilor raportului, bogăția globală va crește cu 38% în următorii cinci ani, ajungând la 629 de trilioane de dolari până în 2027. Creșterea de pe piețele cu venituri medii va fi principalul motor al tendințelor globale. Raportul estimează că averea per adult va ajunge la 110.270 de dolari în 2027, iar numărul milionarilor la 86 de milioane, în timp ce numărul persoanelor cu valoare netă extrem de mare (UHNWI) va crește probabil la 372.000.

sursa: RADOR