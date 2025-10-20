Semnarea la Bruxelles a unui acord de cooperare între Grecia, Bulgaria, România și CE pentru realizarea axei verticale care va uni cele trei țări ar urma să aibă loc în luna noiembrie, potrivit comisarului pentru turism, Apostolos Tzitzikostas.

„Business Daily” (Grecia) precizează că Tzitzikostas a descris proiectul ca fiind o „prioritate absolută” și „un compendiu al programelor europene de infrastructură transfrontalieră”. După cum a precizat el, este vorba de o axă combinată feroviară și rutieră, cu autostrăzi și trenuri moderne, care va oferi multiple beneficii atât pentru Europa, cât și pentru țările implicate. O importanță deosebită este acordată conexiunii Mării Egee cu Marea Neagră.

În plus, se preconizează că axa verticală va fi un punct cheie de conexiune, deoarece va putea interconecta Moldova și Ucraina la est, în timp ce la vest va oferi acces la restul Europei.

Comisarul european a subliniat că, imediat după preluarea mandatului său, a convocat miniștrii de resort din cele trei țări la o întâlnire la Bruxelles, cu scopul de a conveni asupra începerii lucrărilor de modernizare sau de construire a infrastructurii de-a lungul axei. Acordul de cooperare va fi semnat în noiembrie și va include un plan de acțiune specific și un calendar strict, pentru ca fiecare țară să realizeze tronsoanele ce îi revin.

Potrivit lui Tzitzikostas, axa va fi importantă atât pentru comerț, cât și pentru mobilitatea militară, având în vedere noile evoluții geopolitice. Europa trebuie nu doar să își consolideze sistemele de apărare, ci și să dezvolte infrastructura care va permite deplasarea rapidă a vehiculelor grele, a echipamentelor și a personalului acolo unde este nevoie.

Pentru Grecia, această perspectivă este deosebit de importantă, deoarece porturile sale vor funcționa ca porți cheie de intrare a mărfurilor către întreaga Europă. Comerțul se va putea desfășura prin intermediul Greciei atât către centrul Europei, cât și către partea de est, până în Moldova și Ucraina.

În ceea ce privește orașul Salonic, obiectivul proiectului este de a avea o conexiune cu Bucureștiul, ceea ce va consolida nu numai activitatea militară și comercială, ci și turismul. Turiștii vor putea folosi axa pentru a călători din Salonic în întreaga Europă.

În final, Tzitzikostas a declarat că finanțarea proiectului va proveni atât din resurse europene, cât și din resursele naționale ale celor trei țări.

Sursa: Rador Radio România