„Banii pe care îi câștig vara ar trebui să-mi ajungă toată iarna, văd marea doar când îmi rămâne puțin timp”, spune un angajat din Atena. Mii de greci nu își pot permite costul unei vacanțe de mai multe zile, relatează „Proto Thema” (Grecia).

Cu un bilet de autobuz în mână, Diamantoula Vasiliou a ajuns la plaja Avlaki, la o oră de Atena. Avea o mică ladă frigorifică și niște mâncare făcută în casă. „Venim aici pentru că nu sunt bani”, a spus ea. Pentru al patrulea an consecutiv, ieșirile de o zi au înlocuit vacanțele de o săptămână.

Imaginea este una familiară. Mii de atenieni au recurs la curse organizate spre plajele din apropiere, în căutare de soluții economice. În același timp, Grecia s-a transformat într-o destinație turistică de top pentru străini: numărul turiștilor este așteptat să ajungă la de până la patru ori mai mult decât populația, conform estimărilor din domeniu.

Dar pentru majoritatea grecilor, costul este prohibitiv. Conform datelor Uniunii Europene, aproape jumătate dintre cetățeni nu au putut să-și ia o vacanță de o săptămână anul trecut, a doua cea mai mare rată din UE după România. În Italia, cifra similară este de 1 din 3, iar în Franța de 1 din 5.

Resorturile de lux din Mykonos, Santorini și Paros au luat locul spațiilor de cazare la prețuri accesibile care odinioară făceau aceste destinații accesibile familiilor de greci. În același timp, tot mai multe afaceri rămân deschise toată vara pentru a deservi vizitatorii străini, privându-i astfel pe angajați de concediul de vară, scrie Associated Press.

Iosif Solanakis, care lucrează pe un vehicul electric în zona Acropolei, descrie realitatea: „Banii pe care îi câștig vara ar trebui să-mi ajungă toată iarna. Văd marea doar când îmi rămâne puțin timp”.

Sindicatele vorbesc acum despre „sărăcia vacanțelor”, un fenomen care se răspândește în toată Europa. În Italia, utilizatorii rețelelor de socializare se plâng de prețurile șocante: până la 80 de euro pentru un șezlong și o umbrelă în Riviera, în timp ce în cluburile de lux de pe plajă tarifele ajung la sute de euro pe zi.

În Grecia, scenele amintesc de anii 1980. Familiile își cară propriile umbrele, își iau caserole pline cu mâncare și optează pentru autobuz în locul bărcilor sau avioanelor. Potrivit lui Georgios Lehouritis, președintele INKA (Institutul pentru Consumatori), o vacanță de șase zile pe o insulă pentru o familie de patru persoane costă 3.500 de euro. „Cu un salariu mediu de maximum 1.000 de euro și o chirie care consumă aproape totul, asta e sărăcie”, spune el.

Sursa: Rador Radio România