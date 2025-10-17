După două zile de dezbateri aprinse, Parlamentul grec a aprobat un proiect de lege care autorizează zile de muncă de 13 ore. Sindicatele și partidele de stânga denunță o măsură retrogradă și periculoasă pentru drepturilor lucrătorilor.

„Le Figaro” (Franța) relatează că deputații greci au adoptat joi cu majoritate de voturi un proiect de lege care introduce posibilitatea unei zile de lucru de 13 ore, denunțată de sindicate și de stânga drept o „un adevărat Ev Mediu al muncii”.

După două zile de dezbateri aprinse, parlamentarii au votat în favoarea unui text propus de guvernul conservator care prevede, printre altele, că, în schimbul unei remunerații suplimentare, un angajat poate lucra până la 13 ore pe zi pentru un singur angajator, un număr limitat de zile pe an.

Unul dintre principalele partide de opoziție, Syriza (stânga), a refuzat să participe la vot, denunțând o „monstruozitate legislativă, o dereglementare a muncii care atacă (...) drepturile fundamentale” ale lucrătorilor, potrivit lui Christos Giannoulis, purtător de cuvânt al grupului parlamentar.

„Există angajați care cer să lucreze mai multe ore”

În două ocazii, pe 1 octombrie și marți, Grecia a fost parțial paralizată de o grevă generală de protest față de această reformă. Într-o țară în care economia și-a revenit după criza financiară, dar rămâne afectată de salariile mici, posibilitatea unei zile de muncă de 13 ore există deja, dar numai dacă un angajat are doi sau mai mulți angajatori.

„Acum le oferim angajaților posibilitatea de a efectua această muncă suplimentară pentru același angajator, fără deplasări și cu un salariu cu 40% mai mare”, a declarat ministrul muncii și securității sociale, Niki Kerameus, în fața Parlamentului. Ea a asigurat că acest lucru se va face pe bază de voluntariat și că niciun angajat nu poate fi obligat să facă acest lucru.

Ea a insistat pe faptul că, în opinia sa, „există lucrători care cer să lucreze mai multe ore”, în special în sectorul turismului, unul dintre principalele motoare ale economiei, unde vara, chelnerii, personalul hotelier și bucătarii lucrează în program prelungit.

„Ziua de 13 ore nu a apărut de nicăieri”

Ziua legală de lucru în Grecia este în prezent de opt ore, cu posibilitatea de a se efectua până la trei ore suplimentare. Criticii proiectului denunță dereglementarea semnificativă a pieței muncii inițiată de prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, de la venirea la putere, în 2019.

„Ziua de muncă de 13 ore nu a apărut de nicăieri”, a subliniat Nikos Androulakis, liderul principalului partid de opoziție, Pasok, de centru-stânga. „Este ultima verigă dintr-un lanț de demontare sistematică a drepturilor lucrătorilor”, a adăugat el.

Însă partidul de dreapta Noua Democrație (ND) al lui Kyriakos Mitsotakis a subliniat scăderea accentuată a șomajului în Grecia de când acesta a ajuns la putere. Rata șomajului a scăzut de la 18% la 8% în șase ani. „Guvernul instaurează un adevărat Ev Mediu al muncii”, a denunțat liderul Syriza, Sokratis Famellos.

Chiar înainte de votul deputaților, ministrul muncii a subliniat încă o dată că această prevedere va fi valabilă doar până la 37 de zile pe an, adică aproximativ trei zile pe lună, și pe bază voluntară. Anterior, ea denunțase „o utilizare înșelătoare a termenului 'zi de 13 ore', deoarece 'aceasta' sugerează că toată lumea ar lucra 13 ore pe zi”.

O „înrăutățire suplimentară a unei situații deja profund problematice”

Angajații din sectorul privat și public au ieșit în stradă de două ori pentru a denunța „înrăutățirea suplimentară a unei situații deja profund problematice”, potrivit Confederației Muncitorilor Greci (GSEE).

Aceasta susține că mulți angajați vor avea puține oportunități de a refuza să lucreze 13 ore „având în vedere relația dezechilibrată de putere dintre angajator și angajat, întărită de precaritatea care predomină pe piața muncii”. În plus, controalele Inspecției Muncii sunt slabe, susțin oponenții proiectului. Sindicatele consideră, de asemenea, că dreptul la o perioadă de odihnă zilnică obligatorie de 11 ore va fi încălcat, în special din cauza timpului necesar călătoriei pentru a ajunge la locul de muncă.

În Grecia, în al doilea trimestru al anului 2025, 20,9% dintre angajații cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani lucrau mai mult de 45 de ore pe săptămână, comparativ cu 10,8% în UE în ansamblu, potrivit Eurostat. Guvernul a introdus deja posibilitatea unei săptămâni de lucru de șase zile, în special în cazurile de cerere mare într-un sector precum turismul.

Sursa: Rador Radio România