Îngrijorări serioase provoacă pentru Grecia cele mai recente date privind puterea de cumpărare din Balcani, pe prima poziție situându-se Bulgaria, care a depășit atât România, cât și Grecia, scrie „Europost” (Grecia).

Acest fapt, relatat pe scară largă de presa de la Sofia, indică un progres economic rapid pentru Bulgaria, în contrast cu economia greacă, ce se luptă să îmbunătățească substanțial nivelul de trai al cetățenilor săi.

Bulgaria conduce cu o diferență de 643 de euro față de Grecia. Conform datelor citate de agenția BGNES, Bulgaria deține acum primul loc în ceea ce privește puterea de cumpărare în Balcani, iar clasamentul după indicatorul Parității Puterii de Cumpărare (PPS) este următorul:

Bulgaria 13.079 euro - locul 1

România 13.023 euro - locul 2

Grecia 12.436 euro - locul 3

Indicatorul PPS este crucial pentru compararea directă a nivelului de trai, deoarece reflectă valoarea reală a banilor în fiecare țară. Grecia, cu un PPS de 12.436 de euro, se află acum cu 643 de euro în urma Bulgariei, ceea ce evidențiază declinul economic semnificativ prin care trece țara în comparație cu vecinii săi.

Decalaj uriaș față de elita europeană

Deși Bulgaria a reușit să depășească Grecia și România, decalajul față de țările cu cea mai mare putere de cumpărare din UE rămâne mare.

La vârful UE se situează Luxemburgul, cu un PPS de 38.581 de euro.

La coada UE: Ungaria înregistrează cea mai mică valoare a PPS din UE, 11.999 de euro.

În afara UE: Țările din afara Uniunii Europene din Balcani prezintă niveluri și mai mici în termeni de PPS, pe ultimul loc aflându-se Albania, cu 5.098 de euro, în timp ce Turcia se apropie de 10.000 de euro.

Bulgaria depășește chiar și state din Europa Centrală, precum Slovacia (11.433 de euro) și Ungaria, ceea ce indică o reconfigurare geografică evidentă în dinamica economică a regiunii mai largi.

Sursa: Rador Radio România