Statele Unite ale Americii își consolidează poziția energetică în Europa de Est, transformând Grecia într-un nod strategic pentru exportul de gaze naturale lichefiate (LNG) americane către regiune, scrie „Money Review” (Grecia).

Interesul strategic declarat al SUA de a face din Grecia o „poartă de intrare” pentru transportul de GNL american de la terminalele Revithoussa și Alexandroupolis prin Coridorul Vertical către Europa de Est ar urma să fie confirmat de prezența și de contactele pe care secretarul american pentru Energie, Chris Wright, și secretarul de interne, Doug Burgum, le vor avea la Atena în perioada 6-7 noiembrie.

Este a doua vizită a lui Burgum în Grecia, în calitatea sa de șef al Consiliului Național pentru Energie, înființat de Donald Trump pentru a semnala schimbarea politicii energetice a SUA. Astfel, producția și gestionarea energiei au fost puse în legătură nu numai cu dezvoltarea economică, ci și cu securitatea națională, puterea geopolitică și autonomia strategică.

În prima sa vizită de la începutul lunii septembrie, care a coincis cu prezența oficială a companiei Chevron la licitația pentru exploatarea hidrocarburilor din jurul insulei Creta, Burgum a precizat că Grecia nu este doar un simplu cumpărător, ci canalul prin care va fi distribuită o parte semnificativă a fluxurilor de GNL american către Europa de Est și un partener cheie în promovarea intereselor americane de securitate și energie în Mediterana de Est.

Interesul strategic declarat al SUA de a construi această arhitectură energetică americană capătă noi dimensiuni, având în vedere planificata decuplare totală a UE de importurile de gaze naturale rusești până la 1 ianuarie 2028. Pentru GNL-ul american, care după 2022 a devenit principala sursă de aprovizionare a Europei, se deschide o nouă piață de aproximativ 16 miliarde de metri cubi de gaze rusești, ce trebuie înlocuiți. În acest context, infrastructura Greciei de regazeificare și transport GNL spre Bulgaria, Serbia, Macedonia de Nord, România, până în Moldova și Ucraina și spre vest până în Ungaria și Slovacia - constituie punctul de plecare al acestei rute, care este construită în jurul Coridorului Vertical de gaze naturale.

Piața ucraineană

Se estimează că până în 2026 Grecia ar putea exporta până la 8 miliarde de metri cubi către restul Europei, o mare parte urmând să meargă spre Ucraina. Grecia este una dintre țările către care Ucraina se orientează pentru aprovizionare cu gaze, conform declarațiilor recente ale președintelui Zelenski. Potrivit agenției ucrainene de știri Ukrinform, Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să cumpere gaze naturale în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari din diverse țări, inclusiv din Grecia. Într-un mesaj video postat pe 15 octombrie, Zelenski a spus, printre altele: „Am vorbit cu prim-ministrul Greciei și i-am mulțumit pentru sprijinul său. Am discutat despre modalități de a ne consolida reziliența noastră, inclusiv prin oportunități în sectorul energetic, cum ar fi posibilitatea de a achiziționa gaze naturale americane. Am convenit să ne întâlnim din nou pentru a pune la punct toate detaliile.”

Discuțiile, conform informațiilor, nu se limitează doar la nevoile de aprovizionare ale Ucrainei, ci și la utilizarea infrastructurii de mare capacitate pe care Ucraina o are pentru stocarea gazelor în vederea aprovizionării Europei cu GNL american prin terminalele din Grecia. Cea mai mare companie privată din Ucraina, DTEK, a semnat un acord de furnizare de GNL cu compania americană Venture Global începând cu 2024 și este deja unul dintre clienții terminalului de la Revithoussa, transportând cantități de GNL către piața ucraineană.

Creșterea cererii de GNL în Grecia și în regiune, odată cu sistarea fluxurilor de gaze rusești, creează nevoia construirii unor noi terminale. Pentru Grecia, UE ia în considerare, pe lângă terminalele aflate deja în funcțiune la Revithoussa și Alexandroupolis, construirea terminalelor „Dioriga Gas” de către compania Motor Oil în Corint, cu o capacitate anuală de 2,5 miliarde de metri cubi de gaz, și „Argo” de către compania Mediterranean Gas în Magnisia, în Golful Pagasetic, cu o capacitate anuală de 5,5 miliarde de metri cubi. Compania, fondată de Theodoros Theodoropoulos, un personaj controversat care a fost implicat în trecut și în alte proiecte energetice, a ajuns sub controlul armatorului Paris Dragnis. Cu puțin timp înainte de plecarea definitivă a lui Theodoropoulos, cei doi acționari au depus cerere de intrare în faliment a companiei, pe care ulterior au retras-o, întrucât familia de transportatori Dragnis a preluat susținerea financiară a proiectului, iar unele informațiile spun că se poartă discuții pentru o posibilă intrare în proiect a companiei românești Transgaz.

Un al treilea proiect de terminal GNL este promovat de compania Helleniq Energy, dar nu a fost luată nicio decizie finală de investiție, în timp ce compania Gastrade are în plan construirea unui al doilea terminal la Alexandroupoli, mai ales că SUA susține aceste infrastructuri noi.

Primul terminal FSRU de la Alexandroupoli, care a fost scos din funcțiune în luna februarie din motive tehnice, este din nou în funcțiune de vineri, primind o încărcătură de GNL pentru Βulgargaz.

Summitul de la Atena

Rolul gazelor naturale în noua geografie energetică a Europei, Coridorul Vertical de gaze și atragerea de capital pentru investiții în infrastructura energetică sunt principalele probleme care vor fi abordate la summitul Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), care se va desfășura anul acesta la Atena pe 6 și 7 noiembrie, la Palatul Zappeion. SUA vor fi reprezentate de cei doi secretari ai administrației Trump cu atribuții în domeniu. În marja summitului, vor avea loc contacte și întâlniri bilaterale între miniștrii țărilor participante, organisme instituționale și companii de top din sectorul energetic din America, Europa și Grecia.

Sursa: Rador Radio România