Relația transatlantică se deteriorează pe zi ce trece, mesajele președintelui american Donald Trump creând stupoare printre aliați.

"Jocurile de putere ale lui Donald Trump pun în pericol principiile Americii. Republicanii ar putea pune capăt acestei șarade oricând – dacă ar avea curajul să o facă", comentează publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung.

*****

Germania și Franța "nu vor fi șantajate" de amenințările tarifare americane, spun miniștrii de finanțe

Miniștrii de finanțe din Germania și Franța au declarat luni că puterile europene nu vor fi șantajate și că va exista un răspuns clar și unit la amenințările președintelui american Donald Trump privind aplicarea de tarife mai mari din cauza disputelor privind Groenlanda, relatează Reuters.

"Șantajul între aliați de 250 de ani, șantajul între prieteni, este evident inacceptabil", a declarat ministrul francez de finanțe, Roland Lescure, după o întâlnire cu omologul german, Lars Klingbeil.

Liderii UE urmează să discute opțiunile de răspuns în cadrul unui summit de urgență, care va avea loc joi, la Bruxelles. O opțiune este un pachet tarifar pentru importurile americane în valoare de 93 de miliarde de euro (107,7 miliarde de dolari), care ar putea intra în vigoare automat pe 6 februarie.

*****

Danemarca nu poate proteja Groenlanda de Rusia sau China

Președintele american Donald Trump i-a transmis premierului norvegian Jonas Gahr Støre o scrisoare uluitoare în care îi spune că nu se mai simte obligat să se gândească "exclusiv la pace", după ce Norvegia nu i-a acordat premiul Nobel pentru Pace.

"Având în vedere că țara ta a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru că am oprit mai mult de opt războaie, nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace, deși aceasta va fi întotdeauna predominantă, ci mă pot gândi acum la ceea ce este bine și potrivit pentru Statele Unite ale Americii. Danemarca nu poate proteja acel pământ de Rusia sau China și oricum, de ce are «drept de proprietate»? Nu există documente scrise, ci doar că o barcă a debarcat acolo acum câteva sute de ani, dar am avut și noi bărci care au debarcat acolo", a scris Trump, potrivit jurnalistul Nick Schifrin de la PBS News.

Președintele american i-a mai transmis premierului norvegian că SUA au făcut mult mai mult pentru NATO decât oricine altcineva de la înființarea alianței, iar acum NATO ar trebui să facă ceva pentru Statele Unite.

"Lumea nu este sigură dacă nu avem control complet și total asupra Groenlandei", și-a încheiat el scrisoarea.

*****

Putin, invitat de Trump în Consiliul pentru Pace

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a primit o invitație pentru a face parte din "Consiliul pentru Pace" pe care vrea Trump să-l înființeze, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, citat de presa rusă.

Momentan, Moscova studiază propunerea.

Surse citate de Financial Times spun că administrația Trump vede în consiliu "un potențial înlocuitor al ONU".

Și România a fost invitată în acest consiliu, potrivit Administrației Prezidențiale.





*****

"Unitatea transatlantică s-a încheiat"

„Unitatea transatlantică s-a încheiat”, a postat pe X negociatorul rus în relația cu SUA Kirill Dmitriev, după ce Trump a anunțat că impune tarife statelor europene care se opun planurilor sale de a prelua controlul asupra Groelandei

"Elitele de stânga, globaliste ale UE/Regatului Unit au eșuat", a mai scris el, potrivit TVPWorld.

*****

În două luntri

În timp ce opt țări europene au emis duminică o declarație comună de solidaritate cu Groenlanda după amenințările președintelui american Donald Trump, consilierul prezidențial Marius Lazurca, a susținut că Nicușor Dan e "solidar" și cu Trump, și cu UE.

"În calitate de membri NATO, ne-am angajat să întărim securitatea în Arctica, în interesul transatlantic comun. Amenințările cu taxe vamale subminează relațiile transatlantice și prezintă riscul unei spirale descendente periculoase", transmit Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Norvegia, Olanda, Regatul Unit și Suedia.

