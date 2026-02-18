Guvernul german intenționează să înființeze un „fond de reziliență” de miliarde de euro pentru a proteja mai bine infrastructura critică, relatează Handelsblatt.

Conform unui document intern al Ministerului Economiei și Energiei, „Fondul de Protecție Civilă pentru Economie” va avea un volum de „până la 500 de milioane de euro pe an”. Guvernul intenționează să pună la dispoziție un total de două miliarde de euro pe o perioadă de patru ani.

Ministerul Economiei și Energiei consideră această măsură esențială „având în vedere evenimentele actuale” pentru a proteja întreprinderile de „impactul legat de război”. „În special, sectorul infrastructurii energetice critice” are nevoie de o protecție mai bună, se arată în document.

Dezacord privind finanțarea

Potrivit Handelsblatt, fondul este conceput ca o finanțare inițială și este destinat să sprijine companiile în consolidarea protecției propriei infrastructuri critice.

Ministerul Economiei și Ministerul de Interne au ajuns la un acord de principiu privind înființarea „Fondului de Reziliență”. Cu toate acestea, conform informațiilor obținute de ziarul Handelsblatt, persistă dezacordul cu privire la finanțare.

Fondul urmează să fie alocat Ministerului de Interne. Dacă ar fi inclus în bugetul Ministerului Economiei, guvernul de la Berlin probabil nu ar putea utiliza clauza de scutire a frânei de îndatorare, deoarece ar fi atunci discutabil dacă cheltuielile sunt într-adevăr relevante pentru securitate.

În același timp, ministerul condus de Katherina Reiche revendică administrarea fondului și, prin urmare, autoritatea de a decide cu privire la alocarea acestuia. Mai multe ministere nu ar fi de acord, notează Handelsblatt.