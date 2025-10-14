Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat duminică seara noul guvern, cu care intenționează să prezinte la timp un proiect de buget și apoi să contracareze cenzura promisă de opoziție, scrie „Le Soir” (Belgia).

Cel de-al doilea guvern al lui Sébastien Lecornu, un amestec de miniștri politici și tehnici, își intră în funcție luni, cu scopul de a depune la timp un proiect de buget și de a găsi o „cale” care să evite cenzura promisă de opoziție.

Prioritatea va fi să „ofere Franței un buget până la sfârșitul anului” și să încerce să scoată Franța dintr-o criză politică fără precedent.

Anunțat duminică seară, la exact două zile după renumirea lui Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru, guvernul este format din 34 de miniștri, dintre care 19 sunt miniștri cu normă întreagă. După ce a demisionat la începutul săptămânii trecute și a fost renumit vineri după o misiune fulger pe lângă forțele politice, Sébastien Lecornu merge pe o coardă foarte subțire.

Noul guvern este alcătuit în mod special din fețe noi, dintre care unele provin din societatea civilă.

Șeful poliției din Paris, Laurent Nuñez, îi succede președintelui LR, Bruno Retailleau, în funcția de ministru de Interne, fostul director general al SNCF, Jean-Pierre Farandou, este numit ministru al Muncii, Monique Barbut, fost președinte al WWF Franța, este numită ministru al Tranziției Ecologice, iar fostul director general al învățământului școlar, Edouard Geffray, este numit ministru al Educației, ceea ce duce la plecarea lui Elisabeth Borne din guvern.

Alte numiri ale unor personalități mai puțin cunoscute, de data aceasta politice: liderul deputaților independenți, Liot Laurent Panifous, a fost însărcinat cu Relațiile cu Parlamentul, iar deputata macronistă, Maud Bregeon, este purtător de cuvânt al guvernului.

Mai mulți miniștri, deja prezenți în guvernele Bayrou și Barnier, rămân în funcție. Catherine Vautrin părăsește Ministerul Muncii și Sănătății pentru Forțele Armate, Jean-Noël Barrot rămâne la Afaceri Externe, iar Rachida Dati la Cultură. Gérald Darmanin a fost numit din nou în funcția de Păstrător al Sigiliilor.

Șase miniștri provin și din partidul Republicanii (LR), care a primit sâmbătă instrucțiuni să nu participe la guvernare. LR a anunțat excluderea lor.

Toată opoziția amenință să-l detroneze, iar speranțele sale de supraviețuire le datorează doar Partidului Socialist, cu care încearcă să ajungă la un acord, în special în privința pensiilor.

Acest nou executiv format din 34 de miniștri, mult mai puțin restrâns decât a fost anunțat, are totuși o durată de viață care ar putea fi limitată. „Nu vă desfaceți cutiile prea repede, vine cenzura”, a scris Mathilde Panot, lidera grupării rebele din Adunarea Națională, pe rețeaua de sociallizare X. Marine Le Pen (RN) a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură încă de luni.

Dacă Sébastien Lecornu ar demisiona din nou, perspectiva unei noi dizolvări a Adunării Naționale, cerută în special de extrema dreaptă, ar putea deveni și mai aproape.

Grupul socialist (69 de parlamentari), singurul capabil să salveze noul guvern, a stabilit standarde destul de înalte. Fără confirmarea „abandonării articolului 49-3, a măsurilor de protejare și consolidare a puterii de cumpărare a francezilor și a unei suspendări imediate și complete a reformei pensiilor, îl vom cenzura”, a avertizat acesta.

