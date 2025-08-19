Guvernul de la Kiev speră că războiul se va încheia mai repede, însă, dintr-un punct de vedere pragmatic, proiectul bugetului de stat este pregătit luând în calcul continuarea războiului pe tot parcursul anului 2026, informează agenția RBC (Ucraina).

Ministrul ucrainean al finanțelor, Serhi Marcenko, a prezentat, luni, Programul de activitate al Guvernului Ucrainei. „Scenariul de bază în acest moment, cel macroeconomic, prevede încheierea războiului în 2025. Scenariul alternativ prevede continuarea războiului în 2026”, a afirmat ministrul.

Marcenko a reamintit că proiectul bugetului pentru anul 2026 trebuie depus în parlament până la 15 septembrie și, în vederea pregătirii documentului, "ca bază pentru calculele referitoare la buget, a fost ales scenariul alternativ". "De aceea, pregătim bugetul conform scenariului alternativ, pentru că este destul de clar și pragmatic”, a subliniat ministrul.

După cum a menționat Marcenko, dacă vor exista rezultate pozitive ale negocierilor și o înțelegere până la sfârșitul anului că războiul se încheie cu o pace stabilă și durabilă, Ministerul Finanțelor va revizui această abordare. „În prezent, nu avem alte opțiuni decât să urmăm scenariul alternativ, care prevede continuarea războiului pe tot parcursul anului 2026”, a declarat oficialul.

Comentând problema revizuirii impozitelor pentru anul 2026, ministrul a spus că, deocamdată, un astfel de pas nu este planificat. Marcenko a declarat că acum nu există certitudine cu privire la un nou program cu FMI. Potrivit oficialului, există o probabilitate mare ca Ucraina să continue să lucreze conform programului actual, dar există și o probabilitate mare de aprobare a unui nou program cu FMI, factorii-cheie fiind negocierile și durata războiului.

Amintim că Guvernul de la Kiev a aprobat Prognoza dezvoltării economice și sociale a Ucrainei pentru anii 2026-2028, care include două scenarii de evoluție a evenimentelor: primul se bazează pe probabilitatea unei îmbunătățiri semnificative a situației de securitate începând cu anul 2026, iar al doilea scenariu arată că acțiunile militare active vor continua și anul viitor. Primul scenariu al noii prognoze prevede că, în 2026, PIB-ul Ucrainei va crește cu 4,5%, iar în anii următori, ritmul de creștere se va accelera la 5,0% în 2027 și 5,7% în 2028. Al doilea scenariu prevede o creștere a PIB-ului în 2026 de 2,4%, iar în 2027 de 4,7% și în 2028 de 4,5%.

Sursa: Rador Radio România