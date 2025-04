Pentru Rusia, războiul hibrid este ideologie și industrie, le-a spus jurnalistul Hristo Grozev europarlamentarilor din Comisia specială pentru apărarea democrației europene, notează „Mediapool” (Bulgaria).

Grozev a participat online la ședința ordinară a comisiei parlamentare, la care s-a discutat despre amenințările hibride rusești la adresa Europei. Potrivit acestuia, operațiunile hibride rusești pot fi contracarate prin cooperare între jurnaliștii europeni și serviciile de securitate. Acesta este un război, Europa trebuie să-l recunoască și să-l contracareze cu unitatea necesară, a subliniat Grozev, citat de BTA.

Potrivit spuselor sale, serviciile de informații militare ruse GRU, contrainformațiile FSB, serviciile de informații externe SVR, oligarhii ruși și companiile de stat participă la aceste operațiuni și concurează pentru buget, iar uneori întreprind campanii necoordonate. În opinia noastră, scopul acestor campanii este adesea să creeze haos.

„Am găsit un document rusesc care explică că crearea confuziei este percepută drept o „victorie”, iar insuflarea fricii este determinantă - prin trimiterea de alerte false cu bombă, prin crearea de deepfake”, a explicat Grozev.

Potrivit spuselor sale, Rusia este responsabilă pentru sabotaje în Europa, iar aceste cazuri au crescut mult în ultimul timp. Rusia a început să lovească obiective militare europene înainte de 2022, a menționat el, dând ca exemplu bombardarea depozitelor de arme din Bulgaria și Cehia, precum și tentativa de asasinare a producătorului bulgar de arme Emilian Gebrev.

Grozev a subliniat că numai anul trecut, contrainformațiile poloneze au reținut nouă autori de încercări de a deraia trenurile și de a provoca incendii. Un oficial din Belarus a incendiat un depozit polonez la comandă rusă și a dat vina pentru asta pe ucraineni, iar Finlanda și Estonia au suferit de pe urma atacurilor asupra conductelor și a cablurilor de comunicații, a adăugat el.

Multe dintre aceste operațiuni sunt efectuate de un departament GRU cu cel mult o sută de angajați.

„Se folosesc deja mii de ofițeri FSB, grupuri de crimă organizată și infractori individuali în regiunile ucrainene ocupate. Recrutarea are loc pe Telegram și se oferă până la 10 mii de euro per sarcină. Anul trecut, am descoperit un ofițer FSB care căuta autori de sabotaj în timpul Jocurilor Olimpice din Franța”, a spus Grozev.

Potrivit acestuia, Rusia desfășoară continuu operațiuni cibernetice împotriva Europei, încă din 2007, iar în mai anul trecut, Germania, Cehia și Polonia au demascat o campanie GRU de ani întregi de infiltrare a partidelor politice și a sistemelor guvernamentale.

„Am descoperit o nouă unitate de atacuri cibernetice și de sabotaj în cadrul GRU. Până acum, sarcina lor a fost să semene discordie în Europa. Am găsit o listă de ținte identificate, care includea unități de asistență medicală, baze de date din spitale, furnizori de dispozitive medicale, rețele de apă și noduri de transport”, a adăugat el. Grozev a explicat că adesea scopul nu este acela de a colecta informații, ci de a crea haos.

El a continuat cu exemple din primăvara anului trecut, când au fost identificate peste 800 de cazuri de bruiaj a navigației prin satelit pentru aviație, ducând la devierea și anularea zborurilor civile.

„Rusia manipulează intens peisajul politic european, a plătit propaganda împotriva Ucrainei în ajunul alegerilor pentru Parlamentul European din iunie anul trecut, mituiește și cumpără politicieni europeni, se amestecă în alegerile din Moldova și România și folosește migrația ca armă”, a subliniat Grozev.

Potrivit spuselor sale, au fost găsite documente ale unor afgani ce au cerut azil în UE, care au locuit anterior în Rusia luni de zile. El a adăugat la exemplele de presiune și suspendarea livrărilor de gaze prin Ucraina de la începutul acestui an. Grozev a vorbit și despre procesul împotriva unor cetățeni bulgari din Marea Britanie, acuzați că acționează în favoarea Rusiei.

Sursa: Rador Radio România