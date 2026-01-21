Bulgaria va avea în cele din urmă o femeie președinte, după demisia fără precedent a șefului statului, Rumen Radev, care intră în viața politică cu un proiect politic propriu, anunță „Mediapool” (Bulgaria).

Conform Constituției, vicepreședinta Iliana Iotova va prelua funcția de președinte până la sfârșitul celui de-al doilea mandat al lui Radev, care expiră la sfârșitul anului.

Ea va trebui să numească un cabinet interimar și să ducă la îndeplinire procedura de formare a unui guvern după alegerile anticipate, care sunt așteptate la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie.

De ani de zile, au existat speculații că Iotova ar putea candida la Președinție la alegerile din octombrie, diverse cercuri din Partidul Socialist Bulgar (BSP) susținând că partidul ar putea să o susțină sau chiar să o propună drept candidată. Actualul lider, Atanas Zafirov, a admis, de asemenea, o posibilitate similară. Potrivit surselor Mediapool, Radev este, de asemenea, gata să-și anunțe sprijinul pentru Iotova.

Ea a fost o vicepreședintă foarte activă, oficializând adesea pozițiile președintelui Rumen Radev și acționând uneori ca purtător de cuvânt al acestuia. În ultimul an, cei doi au apărut deseori împreună la evenimente publice - inclusiv la unele care nu aveau un sens evident. Cel mai probabil, aceasta este o modalitate de a consolida percepția publică că Iliana Iotova este un fel de alter ego al lui Rumen Radev și succesorul său de încredere la Președinția Bulgariei.

Relația lor nu a părut atât de armonioasă în timpul primului mandat al lui Radev și, potrivit unor surse, au existat conflicte și rivalități între ei. Ca fost jurnalist de televiziune și persoană cu mulți ani de experiență în aparatul de partid al socialiștilor bulgari (BSP), Iotova era versată și nu avea probleme cu vorbitul în public. Când BSP l-a susținut pe fostul comandant al Forțelor Aeriene Bulgare, Rumen Radev, drept candidat la Președinție, Iotova l-a avertizat că nu va fi iertat dacă într-o zi va porni împotriva intereselor BSP. Dar Radev a făcut exact asta. El s-a „autoproclamat” drept un fel de șef suprem al tuturor formațiunilor de stângă și a început să o atace deschis pe lidera partidului, Cornelia Ninova, mai ales când aceasta a devenit vicepremier în cabinetul lui Kiril Petkov.

Însă, în cele din urmă, la suprafață, nu au existat niciodată tensiuni publice între Iotova și Radev, ceea ce a fost o caracteristică a președintelui Rosen Plevneliev și a vicepreședintei Margarita Popova, care și-au permis să-l atace deschis.

Iotova și-a îndeplinit atent îndatoririle directe - să-l asiste pe președinte, exercitând atribuțiile care i-au fost încredințate de acesta, inclusiv acordarea de cetățenie, acordarea de azil și grațierea condamnaților.

Ea a amânat mult decizia de a o grația pe fosta primăriță a cartierului Mladost din Sofia, Desislava Ivanceva. Acest lucru s-a întâmplat la mai puțin de un an înainte de a-i expira acesteia sentința, în pofida presiunii publice.

Iotova a anunțat ca principala sa prioritate comunitățile de bulgari din străinătate.

De asemenea, ea a fost activă în relațiile sensibile cu Macedonia de Nord, având un ton dur vizavi de Skopje, impus de Radev. Per total, nu a permis scandaluri majore în jurul instituției prezidențiale în timpul celor două mandate ale sale.

Iliana Iotova a fost în atenția publicului de la începutul anilor 1990. Este cunoscută și de când era reporter și prezentatoare la Televiziunea Națională Bulgară, unde a ajuns să fie șefa Departamentului de Știri și Actualități.

În perioada 1997-2007, a condus Centrul de presă al Consiliului Național (CN) al Partidului Socialist Bulgar (BSP). A fost membră a CN al Partidului Socialist Bulgar din 2000 până în 2016. A fost aleasă vicepreședinte al Consiliului Orășenesc al Partidului Socialist Bulgar-Sofia în ianuarie 2006 și a deținut această funcție până în 2012. În 2012, a fost aleasă membru al Biroului Executiv al Consiliului Național al Partidului Socialist Bulgar și a rămas până în 2016. Iotova a fost deputat în cea de-a 40-a Adunare Națională a Republicii Bulgaria (2005-2007).

Din iunie 2007, este reprezentantă în Parlamentul European din partea Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților. Ca europarlamentar, a deținut în total trei mandate.

A absolvit Liceul de Limbă Franceză „Alphonse de Lamartine” din Sofia, și filologie bulgară la Universitatea „Sf. Kliment Ohridski” din Sofia. Vorbește franceza. Vorbește, de asemenea, rusă și engleză. Este căsătorită și are un fiu.

