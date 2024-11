„Acești judecători trebuie să plece” (These judges need to go), a comentat Elon Musk într-o postare a unui utilizator, care a publicat știrea suspendării aprobării reținerii a șapte migranți, scrie „Il Messaggero” (Italia).

Nava Visalli a sosit în jurul miezului nopții în portul din Brindisi, transportând cei șapte migranți care se aflau de vinerea trecută în centrul amenajat în orașul Gjdaer din Albania. Întoarcerea lor în Italia este datorată deciziei instanței de la Roma, care a suspendat prevederea de validare a detenției lor, punând totul în mâinile Curții Europene de Justiție. Migranții, de origine din Bangladesh și Egipt, au fost însoțiți la bordul unui microbuz către o unitate pentru solicitanții de azil. Aici vor putea urma formalitățile obișnuite de examinare a cererii. Ministerul de Interne, din câte știm, se va prezenta în fața Curții Europene de Justiție pentru a-și susține motivațiile, după deciziile judecătorilor Tribunalului de la Roma, care au suspendat luni validarea detenției pentru cei șapte migranți, trimiși în Albania vinerea trecută. Consilierul laic al CSM, Ernesto Carbone, a comentat: „Cuvintele lui Elon Musk împotriva judecătorilor italieni sunt cuvinte periculoase. Acești noi oligarhi care exploatează lumi noi (cum ar fi spațiul, eterul, rețelele sociale și noile tehnologii) pentru a controla politica mondială, reprezintă un pericol pentru democrație. După o incursiune în politica germană, juristul Elon Musk intră astăzi în mod violent, criticând puterea Statului. Totul este inacceptabil, dar mai ales periculos”. „Cred că astăzi este un subiect foarte controversat și cred că până la urmă trebuie să sosească un cuvânt decisiv, a existat un recurs la Curtea Europeană și poate fi sediul potrivit pentru a defini ceea ce, în opinia mea, este o problemă care ar fi fost mai bine să nu apară, dar din moment ce a apărut trebuie să o definim într-un fel”, a explicat președintele Senatului, Ignazio La Russa, pe marginea unui eveniment de la Palatul de Justiție din Milano, răspunzând la o întrebare a reporterilor despre noua interdicție a judecătorilor privind trimiterea migranților în Albania. Sursa: Rador Radio România