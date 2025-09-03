Războiul din Ucraina și inițiativele Comisiei împing cheltuielile militare europene la un record istoric: 343 de miliarde de euro în 2024, o creștere de 19% față de anul precedent, scrie „Il Fatto Quotidiano” (Italia).

Potrivit unui nou raport al Agenției Europene de Apărare (AEA), acest nivel este chiar mai mare decât cheltuielile Rusiei la paritatea puterii de cumpărare (PPA), care s-au ridicat la 234 de miliarde de euro. O cursă a înarmării fără precedent, cu investiții în echipamente noi care depășesc pentru prima dată 100 de miliarde de euro, ajungând la 1,9% din PIB-ul combinat.

Conform analizei EDA, creșterea a fost determinată în mare măsură de „nivelurile record ale achizițiilor de echipamente și de investițiile tot mai mari în cercetare și dezvoltare”. Pentru prima dată de când au început să fie colectate date, investițiile în apărare au ajuns la 106 miliarde de euro, adică 31% din cheltuielile totale, acesta fiind cea mai mare pondere înregistrată vreodată. O creștere, care, explică agenția, „reflectă hotărârea statelor membre de a consolida capacitățile militare ale Europei ca răspuns la mediul de securitate în continuă evoluție”.

Raportul, așa cum s-a menționat, certifică faptul că, în termeni bugetari, în ansamblu, UE cheltuiește pentru apărare mai mult decât au raportat atât Rusia (107 miliarde de euro), cât și China (250 de miliarde de euro), iar cifra rămâne foarte mare chiar și atunci când este evaluată la paritatea puterii de cumpărare, ținând cont de faptul că bunurile sunt mai ieftine în Rusia.

Această situație este departe de controversata constatare publicată la începutul acestui an de Institutul Internațional pentru Studii Strategice, care susținea că cheltuielile militare ale Moscovei le-au depășit pe cele ale Bruxelles-ului. Agenția adaugă câteva avertismente: este probabil, subliniază aceasta, că atât Rusia, cât și China „să obțină o eficiență mai mare din punct de vedere al costurilor în cheltuielile de apărare datorită prețurilor interne mai mici, în special în ceea ce privește rezultatele operaționale, datorită planificării integrate, a unei fragmentări reduse și unor costuri reduse cu personalul și infrastructura”. Concluzia: UE are nevoie de o mai mare coordonare, și nu de mai mulți bani dedicați armelor.

În ciuda acestor cifre record, raportul subliniază că cheltuielile europene rămân mai mici decât cele ale altor puteri militare, cum ar fi Statele Unite. Previziunile pentru anul în curs indică în continuare o creștere semnificativă. Agenția Europeană pentru Apărare (AEA) estimează că cheltuielile UE pentru apărare vor ajunge la 381 de miliarde de euro în 2025, aducând ponderea la 2,1% din PIB. Prin urmare, pentru prima dată, Uniunea ar depăși obiectivul de 2% stabilit anterior de NATO. Investițiile în echipamente sunt așteptate să crească la aproape 130 de miliarde de euro, iar cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare la 17 miliarde de euro.

„Europa cheltuiește sume record pentru apărare pentru a asigura siguranța cetățenilor noștri și nu ne vom opri aici”, a comentat Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas. „Astăzi, apărarea nu este opțională; este esențială pentru a ne proteja cetățenii. Aceasta trebuie să fie era apărării europene”. Directorul executiv al EDA, André Denk, a fost în schimb mai precaut: „Este încurajator să vedem că statele membre ale UE își măresc cheltuielile pentru apărare, aducandu-le la niveluri record. Cu toate acestea”, a avertizat el, „atingerea noului obiectiv NATO de 3,5% din PIB va necesita un efort și mai mare, cheltuielile totale depășind 630 de miliarde de euro pe an”, Din acest motiv, a concluzionat el, „trebuie să cooperăm îndeaproape, să găsim economii de scară și să creștem interoperabilitatea.”

Sursa: Rador Radio România