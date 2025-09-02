Locuitorii din Donețk-ul ocupat denunță lipsa apei curate și potabile. Kremlinul dă vina pe Ucraina, care folosește criza pentru a-și alimenta avansul invaziv, scrie „L'Express” (Franța) sub semnătura Enolei Richet.

Apă maronie care curge din robinete, un firicel de lichid fără presiune și chiar locuitori care așteaptă la cozi lungi în fața camioanelor de alimentare cu apă, cu cât mai multe sticle în brațe... Acesta este traiul cotidian al ucrainenilor din regiunea ocupată Donețk descris în ultimele luni pe grupul Telegram „Mariupol Now”. Pe lângă faptul că au supraviețuit războiului, ei se confruntă cu o gravă criză a apei de câteva săptămâni. Deși căldura verii a agravat criza, dificultățile în furnizarea de apă curată și potabilă datează de fapt din epoca preluării de către Rusia a orașului Donețk și a unei părți din regiunea înconjurătoare în 2014.

După trei ani de război care s-a extins în regiunea Donețk, din care două treimi sunt controlate acum de Rusia, această criză a apei capătă acum o altă dimensiune. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul în SUA, a raportat pe 23 iulie că o „criză a apei creată de Rusia” provoacă „condiții de viață insalubre în mai multe zone ale Ucrainei ocupate”. Pe 21 iulie, Voda Donbassa, agenția responsabilă de aprovizionarea cu apă în regiunea Donețk, a implementat un sistem de raționalizare a apei în mai multe orașe importante, potrivit France 24. În orașul Donețk, de exemplu, locuitorii primesc apă doar patru ore la fiecare trei zile, între orele 17:00 și 21:00.

Două zile mai târziu, locuitorii din regiune i-au trimis o scrisoare deschisă președintelui rus Vladimir Putin, denunțând calitatea „dezgustătoare” a apei, restricțiile de acces „critice și inacceptabile” și prețurile „nedrepte”. Pe rețelele de socializare, adolescenții din generația conectată încearcă să-și susțină comunitatea prin expunere, sperând ca videoclipul lor să devină viral. „Unchiule Vova, poți, te rog, să aduci un miracol simplu în viețile noastre și să ne livrezi apă în case?”, imploră o tânără într-un videoclip văzut de „New York Times”, jucându-se cu porecla lui Vladimir Putin. „Unchiule președinte, dă-ne cel mai simplu miracol: apă în casele noastre”, imploră copiii din această regiune anexată de Rusia, într-un videoclip publicat pe 27 iulie pe Telegram.

Atât a fost suficient pentru ca Rusia să profite de oportunitatea de a transforma opresiunea în propagandă. „Din păcate, din cauza blocadei ucrainene asupra apei, trebuie să trăim cu această realitate deocamdată”, a declarat pe 24 iunie Denis Pușilin, liderul autoproclamatei Republici Populare Donețk (RDP) susținute de Kremlin. De asemenea, autoritățile locale afiliate Rusiei acuză Ucraina că se află în spatele acestei situații.

La sfârșitul lunii iulie, o acoperire mediatică intensă de către canalele locale și un vast plan de comunicare au intrat în acțiune în paralel cu această denunțare. „Peste 60 de petroliere din regiunile sponsorizante vor sosi în RPD” și „75 de petroliere din Moscova [...] au sosit deja”, a scris Denis Pușilin într-un mesaj Telegram pe 27 iulie. Un raport recent al Laboratorului de Cercetare Forensică Digitală al Consiliului Atlantic și OpenMinds a dezvăluit, de asemenea, că rețelele de boți pro-ruse folosesc subiectul problemelor de aprovizionare cu apă pentru a genera recunoștință față de Rusia și a discredita Ucraina, relatează France24. Raportul dezvăluie că acești boți au publicat aproape 10.000 de mesaje despre restabilirea aprovizionării cu apă între ianuarie 2024 și aprilie 2025.

Pe lângă faptul că dau vina pe Ucraina pentru relele teritoriului său, ocupat acum de Rusia, autoritățile ruse folosesc criza pentru a-și motiva avansul invaziv. Acestea susțin că recâștigarea controlului asupra restului regiunii de la Ucraina i-ar permite Rusiei să restabilească aprovizionarea cu apă. Declarațiile în acest sens se concentrează în special asupra orașului Sloviansk, din nordul regiunii, a cărui „eliberare” ar rezolva problema aprovizionării cu apă, potrivit lui Denis Pușilin.

Fortificat, Sloviansk este esențial pentru apărarea Ucrainei. De asemenea, este originea Canalului Siverskii Donețk-Donbas, care servește la transportul apei din această regiune bogată în apă către nord-estul și sud-estul mai aride. Dar acest canal a fost în mare parte distrus de bombardamentele rusești de la începutul războiului din 2022. Ca să nu mai vorbim de rețeaua complexă de conducte și baraje care servea la aprovizionarea regiunii, acum în ruine.

Chiar mai rău decât folosirea plângerilor poporului ucrainean ca o oportunitate de a motiva continuarea invaziei sale, Vladimir Putin ar fi putut chiar să o provoace. Pentru unii ucraineni, subliniază cotidianul american „The New York Times”, „Dorința Rusiei de a ocupa restul Donețkului se reflectă în decizia sa de a permite publicarea scrisorilor deschise adresate domnului Putin și a apelului video al copilului prin care se solicita restabilirea alimentării cu apă. Autoritățile din regiunile ocupate suprimă, în general, orice exprimare de nemulțumire față de regimul de la Moscova”.

Sursa: Rador Radio România