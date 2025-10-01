În termen de două luni Guvernul ungar va primi 163,5 milioane de euro, respectiv aproape 64 de miliarde de forinți, din fondurile UE înghețate, datorită „unui mic joc de șah”, potrivit informațiilor ziarului „Népszava” (Ungaria).

Guvernul va primi 30% din suma totală a fondurilor realocate așa-numitelor priorități STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) ca prefinanțare, chiar dacă fondurile sunt înghețate de altfel.

Ziarul „Népszava” a relatat săptămâna trecută că la cererea Guvernului ungar, Comisia Europeană (CE) a aprobat realocarea a 545 de milioane de euro în cadrul revizuirii intermediare a fondurilor de coeziune pentru regiunile mai sărace – din care aproape 400 de milioane au provenit din programe care au fost anterior înghețate de CE din cauza unor probleme legate de drepturile fundamentale. Deși realocarea a fost făcută pe hârtie, Ungaria trebuie să remedieze statutul juridic al universităților care funcționează ca fundații.

Din fondurile UE cuvenite Ungariei nu pot fi accesate aproximativ 19 miliarde de euro din cauza diverselor probleme legate de statul de drept și de drepturile fundamentale. Unele dintre acestea sunt blocate în legătură cu Carta Drepturilor Fundamentale a UE, în acest caz tocmai pentru că, în opinia Comisiei, libertatea academică nu este asigurată în universitățile care funcționează ca fundații.

Însă, Guvernul a găsit o portiță salvatoare care îi va permite să primească o parte din bani acum. Cererea Guvernului Orbán transferă banii într-un plic creat anul trecut, care ar încuraja statele membre să dezvolte anumite investiții într-un mod deosebit de flexibil, cu prefinanțare ridicată și finanțare a proiectelor de până la 100%. Prioritățile STEP își propun să sprijine tehnologiile critice și competitivitatea în UE prin fuzionarea diferitelor oportunități financiare existente. Conform inițiativei, banii alocați anterior în altă parte pot fi realocați investițiilor în tehnologii digitale, biotehnologie sau energie verde aflate în stadiul de dezvoltare și producție. Ca regulă generală, în politica de coeziune este posibilă o prefinanțare de jumătate de procent pe an, în timp ce statele membre pot depune factura pentru plățile rămase doar după finalizarea proiectelor, dar aici Comisia plătește 30% în avans.

În schimb, regulamentul în acest sens nu menționează alte reguli în cazul unei blocări. Legea prevede doar că, dacă transferul este aprobat, prefinanțarea trebuie plătită în termen de 60 de zile de la aprobarea acestuia, respectiv în cazul Ungariei 163,5 milioane de euro.

Lista unor proiecte nu este publică și de asemenea nu este clar ce se va întâmpla dacă situația universităților nu este rezolvată până la sfârșitul actualului buget multianual, adică până în decembrie 2027. Cu toate acestea, o sursă de la Bruxelles a ziarului „Népszava” a subliniat că, dat fiind faptul că proiectele în cauză se află în două programe operaționale, dintre care doar o parte este înghețată, documentele privind suma primită acum vor putea fi finalizate cu siguranță în câțiva ani.

