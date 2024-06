Într-o scrisoare deschisă, opt bărbați și femei le-au cerut tinerilor alegători să voteze împotriva extremei drepte, în timp ce partidul Alternativa pentru Germania (AfD) e creditată cu circa 15% din intențiile de vot.

Ei au avertizat împotriva repetării istoriei și asupra consecințelor "acestor gândiri radicale, ale disprețului față de alții, ale xenofobiei", notează Le Nouvel Observateur.

"Nu am putut să o împiedicăm la momentul respectiv. Dar voi o puteți face astăzi". Supraviețuitorii Holocaustului au făcut apel la tinerii alegători să împiedice ascensiunea extremei drepte la alegerile europene care au început joi în Olanda și se încheie duminică.

"Pentru milioane dintre voi alegerile europene sunt primele din viața voastră. Pentru mulți dintre noi ar putea fi ultimele", au scris cei opt bărbați și femei cu vârste cuprinse între 81 și 102 de ani într-o scrisoare deschisă dezvăluită la o conferință de presă la Berlin.

Aceste alegeri, care au loc între 6 și 9 iunie în diferitele țări ale blocului comunitar, sunt de așteptat să fie marcate de o schimbare semnificativă către dreapta în multe țări, partidele populiste radicale de dreapta câștigând voturi și locuri în întreaga UE, conform sondajelor.

În Germania, partidul Alternativa pentru Germania (AfD) este creditat cu aproximativ 15% din voturi. În ciuda unei eroziuni legate de o serie de scandaluri, un astfel de scor ar însemna progrese pentru acest partid în comparație cu alegerile din 2019 (11%).

Ruth Winkelmann, în vârstă de 95 de ani, spune că a semnat scrisoarea "pentru că AfD devine prea puternică". Acest partid are "multe în comun" cu naziștii anilor 1930, care erau și ei "împotriva altor oameni, care sunt diferiți", a declarat ea pentru AFP.

Născută dintr-un tată evreu și dintr-o mamă protestantă care s-a convertit la iudaism pentru a se căsători cu el, Ruth Winkelmann își amintește că a văzut vitrinele sparte ale magazinelor evreiești în drum spre școală când era copilă în Berlin, în anii 1930. După deportarea tatălui ei la Auschwitz în 1943, s-a ascuns împreună cu mama și sora ei într-un șopron dintr-o grădină.

"Când războiul a luat sfârșit, am căzut în brațele mamei și am strigat de bucurie: 'Am supraviețuit, acum suntem liberi!'".

Walter Frankenstein, în vârstă de 99 de ani, face de asemenea o paralelă între climatul politic actual și cel din anii 1930, cu "un guvern democratic slab și un partid care i-a adunat pe cei nemulțumiți". Zidar de meserie, a fost înrolat în munca forțată. El și soția sa Léonie au putut intra în clandestinitate cu cei doi copii ai lor mici și au supraviețuit ultimelor zile de război, la sfârșitul lui aprilie 1945, într-un buncăr public.

Tinerii de astăzi nu ar trebui să spună doar: "Nu știu pe cine să votez, așa că nu voi merge deloc", a spus el într-un mesaj video preînregistrat. "Este cel mai rău lucru de făcut. Democrația noastră trebuie apărată din nou și din nou", a insistat el.

Apelul vine și pe măsură ce AfD se bucură de o popularitate tot mai mare în rândul tinerilor, care vor putea vota de la vârsta de 16 ani la aceste alegeri.

Un sondaj publicat în luna aprilie a relevat că acum AfD este partidul favorit al tinerilor de 14-29 de ani, cu 22% intenții de vot, dublu față de numărul de acum doi ani.

Eva Umlauf, în vârstă de 81 de ani, avea doi ani când ea și mama ei au fost eliberate de la Auschwitz. Au ajuns în lagăr în noiembrie 1944 din Slovacia, la doar câteva zile după ce naziștii au încetat să ucidă prizonierii prin gazare. "Port numărul care mi-a fost tatuat pe antebraț la Auschwitz ca suvenir, ca amintire de altă dată. Un moment care nu trebuie să se mai întâmple", a spus ea.

Leon Weintraub, în ​​vârstă de 98 de ani, care și-a petrecut o mare parte a tinereții în mai multe lagăre de concentrare, a avertizat și el despre riscul ca istoria să se repete. "Patru din cinci dintre rudele mele apropiate au fost ucise. Aceasta este consecința... acestor gândiri radicale, a disprețului față de ceilalți, a xenofobiei", a spus el.

Un studiu din ianuarie realizat de Claims Conference, o organizație care încearcă să obțină despăgubiri pentru supraviețuitorii Holocaustului, a constatat că numărul acestora la nivel mondial s-a redus la 245.000, cu o vârstă medie de 86 de ani.

