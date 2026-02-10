Socialistul António José Seguro a triumfat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia, duminică, 8 februarie, învingându-l decisiv pe adversarul său de extremă dreaptă, André Ventura, scrie „Courrier International” (Franța).

Portughezii au ales astfel moderația, dar extrema dreaptă își continuă ascensiunea, avertizează presa internațională.

După numărarea a peste 99% din voturi, socialistul António José Seguro a fost creditat duminică seara cu 66,8% din voturi, față de 33,2% pentru adversarul său de extremă dreapta, André Ventura.

„Câștigătorii în această seară sunt portughezii și democrația”, a reacționat domnul Seguro duminică seara, afișându-și dorința de a fi „președintele tuturor portughezilor”.

O victorie „istorică”, potrivit cotidianului spaniol „El País”, „rezultatul sprijinului masiv al poporului portughez – cel mai răsunător înregistrat vreodată, depășindu-l chiar pe cel al lui Mário Soares – și marcând punctul culminant al parcursului unui politician care a refuzat polarizarea într-o perioadă în care discursul instigator la ură abundă”.

„De asemenea, această situație arată mobilizarea masivă a unei țări devastate de furtunile succesive din ultimele două săptămâni”, care a forțat amânarea votului până pe 15 februarie pentru 30.000 de alegători, adaugă ziarul spaniol. O amânare a votului care nu va putea schimba însă rezultatul de duminică, având în vedere diferența mare de voturi dintre cei doi candidați.

Triumful domnului Seguro, în vârstă de 63 de ani, constituie „victoria ilogică a moderației”, prin faptul că „transcende diviziunile politice”, analizează „Público” în editorialul său. „Într-o perioadă în care politica este dominată de divizare, noul președinte a obținut voturile unei coaliții pe cât de surprinzătoare, pe atât de firească”, scrie acesta.

De la extrema stângă la dreapta, „majoritatea portughezilor s-au adunat în jurul unui candidat care promite să respecte și să apere Constituția și care a prezentat un program de dialog și stabilitate. Un elan considerabil, mai ales în aceste vremuri, venind din partea unui candidat dintr-o stângă slăbită”, subliniază cotidianul portughez.

„Legitimitatea lui António José Seguro este imensă”, adaugă „Expresso”. „Și-a dublat numărul de voturi între cele două tururi și a doborât recordul de realegere al lui Mário Soares”. O performanță „de neimaginat”, potrivit ziarului, care salută un rezultat „mai semnificativ decât pare”.

„Nu numai că a constituit un referendum asupra lui André Ventura – confirmând că progresul său este întotdeauna însoțit de o respingere categorică – dar a consolidat și legitimitatea conducerii statului într-un moment în care Parlamentul este structural instabil, iar guvernul are doar o majoritate slabă”, observă cotidianul din Lisabona.

Deși rolul prezidențial în Portugalia este în mare parte simbolic, șeful statului are totuși puterea, în caz de criză politică, de a dizolva Parlamentul și de a convoca alegeri anticipate. De asemenea, el poate „trimite legile înapoi Parlamentului cu obiecții sau le poate trimite Curții Constituționale spre revizuire”, notează spaniolul „El Mundo”.

Victoria „pasivă” a socialiștilor este cu atât mai impresionantă cu cât „nimeni nu a prevăzut-o”, notează „Il Corriere della Sera”. „După înfrângerea sa din 2014 în fața lui António Costa, actualul președinte al Consiliului European, în cursa pentru conducerea Partidului Socialist, noul președinte a părăsit politica pentru a se dedica învățământului universitar și antreprenoriatului în turismul rural”, scrie cotidianul din Milano. „Propriul său partid nu a fost entuziasmat de candidatura sa: nu părea să aibă toate atuurile unui câștigător”, adaugă ziarul. „Și totuși, cu moderația sa uneori percepută ca fiind plictisitoare, s-a dovedit a fi omul potrivit pentru a-l învinge pe Ventura și propaganda sa virulentă împotriva imigranților, romilor și apărătorilor unui sistem democratic care respinge trecutul autoritar al țării”.

„Respingerea viscerală a extremei drepte, încă vie în rândul celor care au trăit sfârșitul dictaturii salazariste la începutul anilor șaptezeci, explică în mare măsură această palmă democratică aplicată susținătorului declarat al lui Trump, André Ventura”, confirmă „Le Soir”.

Potrivit cotidianului belgian, „castelul de cărți pare să se oprească din prăbușirea sa din cauza extremei drepte” și „democrații pot răsufla ușurați”. Dar „pentru cât timp?”, se întreabă acesta.

De asemenea, „The New York Times” notează că victoria domnului Seguro „a fost salutată de cercurile conducătoare, din Portugalia și din alte părți, ca o pauză de la ascensiunea extremei drepte pe continent”. Însă prezența domnului Ventura în al doilea tur „este un avertisment” pentru Europa, adaugă ziarul.

De fapt, cu cele 33% ale sale, deputatul în vârstă de 43 de ani s-a descurcat „mai bine decât conservatorii aflați la putere la ultimele alegeri legislative”, ceea ce sugerează că Portugalia, „considerată cândva unul dintre ultimele bastioane de pe continent care rezistau naționalismului radical, nu mai este imună la valul populist”, susține cotidianul american.

„Să nu ne lăsăm înșelați, Ventura își continuă ascensiunea”, insistă „Público”. „Și în timp ce stânga își linge încă rănile de la alegerile legislative, dreapta democratică ar face bine să reflecteze asupra consecințelor înfrângerii sale în alegerile prezidențiale”.

Iar „Le Soir” conchide: „Dacă portughezii au rămas fermi duminică, mobilizându-se puternic, chiar dacă jumătate din țară încă se clătina după o furtună devastatoare, putem continua să ne temem că barierele politice menite să ne protejeze de extremism amenință și ele să cedeze”.

