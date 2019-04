Dezbaterea este parte a proiectului "eduVOTE in your village - schools as a bridge to debate about 2019 EU elections in rural communities", derulat cu sprijinul financiar al Parlamentului European și al comunităților locale.

Europarlamentari, experți în afaceri europene, tineri, părinți, reprezentanți ai administrației locale, oameni de afaceri, membrii comunităților locale sunt invitați să își prezinte agenda, proiectele lor, preocupările lor, așteptările lor.

Obiectivele proiectului sunt legate de creșterea conștientizării procesului de votare în exercițiul democratic european, diseminarea mesajelor care subliniază legătura dintre Parlamentul European și dezvoltarea rurală, dialogul civic și participarea tinerilor la dezvoltarea comunităților locale.