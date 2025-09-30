În timp ce Roma se laudă că ratingul datoriei sale publice a fost ridicat de agențiile de evaluare, economia italiană înregsitrează o creștere slabă, productivitate anemică, sărăcie persistentă și un exod al creierelor, scrie „Le Monde” (Franța).

Privită din exterior, Italia Giorgiei Meloni seamănă cu o insulă prosperă, încrezătoare, într-o Europă care șovăie. Franța este prinsă într-o rețea de crize, Germania a depășit în august pragul de 3 milioane de șomeri. În același timp, pe 18 septembrie, randamentele obligațiunilor italiene pe 10 ani au coborât la nivelul celor franceze, ca urmare a reducerii spectaculoase a deficitului public, care a scăzut de la 7,2% din produsul intern brut (PIB) la 3,4% între 2023 și 2024.

Franța, cu un deficit de 5,8% din PIB, a văzut pe 12 septembrie ratingul datoriei sale retrogradat de la AA− la A+ de agenția Fitch. Pe 19 septembrie, ratingul Italiei era ridicat de la BBB la BBB+ de aceeași agenție. Premierul de extremă dreapta a văzut imediat în asta „confirmarea că drumul ales de [guvernul său] este cel corect”.

Executivul său, unul dintre cele mai stabile din istoria țării, jubilează, în timp ce în Franța se vorbește despre un „model Meloni”. La dreapta și nu numai, unii sunt gata să laude meritele metodelor acestui guvern conservator, iliberal și naționalist în fața provocărilor actuale. „În cel mai dificil context, deficitul bugetar s-a dovedit mai mic decât ne așteptam și nu mai este un tabu să sperăm la ocuparea deplină a forței de muncă. Italia și-a recâștigat credibilitatea: este o ancoră de stabilitate pentru Europa. Pe această bază va veni creșterea”, analizează Domenico Lombardi, fost economist la Banca Italiei și profesor la School of Government a Universității Libere Internaționale de Studii Sociale din Roma.

Pentru moment, creșterea italiană rămâne la 0,7% în 2024, ușor sub media zonei euro de 0,8%, și va coborî la 0,6% în 2025, potrivit OCDE, față de 1,2% pentru media europeană.

„Economia e ca vremea: ceea ce contează e cum o simți”, ne spune, sub anonimat, un lobby-ist francez obișnuit cu cercurile de putere de la Roma și Milano. Însă, în acest caz, decalajul față de realitate este mare. Redresarea bugetară italiană se datorează măsurilor punctuale și unor factori externi, precum accesul la circa 194 de miliarde de euro din fondurile europene post-Covid și îmbunătățirea pieței muncii, cu o rată a șomajului de 6% în iulie (ușor sub media europeană), ceea ce a crescut veniturile publice. Dincolo de acești factori, care nu țin de reforme interne, economia italiană suferă de fragilități pe care politicile guvernului nu le-au rezolvat, dacă nu le-au ignorat complet.

Țara se confruntă cu un declin demografic ireversibil, agravat de emigrarea tinerilor absolvenți. Cei care rămân se lovesc de salarii mici, precaritate și sărăcie ridicată. În plus, scăderea spectaculoasă a deficitului maschează o datorie publică de 135,3% din PIB în 2024, care va ajunge la 136,7% în 2025 și ar putea atinge 138,5% în 2027, înainte de a coborî, potrivit Fitch, la 134% în 2030. „Vorbim despre o schimbare de imagine, nu despre o politică economică”, afirmă Francesco Papadia, expert la centrul de cercetare european Bruegel. „Pentru creștere, seriozitatea fiscală nu înlocuiește reformele capabile să reducă datoria și care lipsesc din reflecția acestui guvern”.

Productivitate scăzută a muncii

Deși sectorul bancar e solid, Italia a cunoscut în ultimele luni o scădere a producției industriale, urmată de o ușoară revenire în vară, fără a stârni entuziasm. Chiar și la Bergamo, oraș industrial din Lombardia, persistă scepticismul. „Nu văd o politică industrială. Guvernul nu a făcut nimic pentru a reduce birocrația sau pentru a sprijini investițiile productive în țară. Suntem obișnuiți să lucrăm fără Roma”, spune Gian Paolo Negrisoli, președintele companiei farmaceutice Flamma, bine implantată în China, cu o cifră de afaceri de 200 de milioane de euro.

Acesta critică planul „Tranziția 5.0”, lansat de guvern în 2024 pentru perioada 2024–2026, care oferă credite fiscale prea complicate pentru a fi puse în aplicare. Aceeași opinie o are și Massimiliano Cacciavillani, directorul Lovato, companie de electrotehnică fondată în 1922: „Industriașii sunt lăsați de izbeliște într-un climat de incertitudine, în timp ce Europa pierde teren.”

Problemele persistă. Printre ele se află „marea slăbiciune” italiană: productivitatea scăzută a muncii, estimată de OCDE la 79,34 dolari (65,60 euro) pe oră în 2024. Este mai mult decât Spania (77,76 dolari), dar mult mai puțin decât Franța (90,86). Datele Comisiei Europene arată că nivelul italian a scăzut în 2024. Această slăbiciune e pusă pe seama lentorii justiției, dimensiunilor reduse ale companiilor, inovației slabe și cheltuielilor insuficiente în cercetare și dezvoltare. Planul post-Covid, menit să stimuleze creșterea prin mari proiecte de infrastructură și modernizarea administrației, nu și-a produs încă efectele. A doua putere manufacturieră a Europei, Italia ocupă abia locul 14 între statele membre UE în clasamentul inovării din 2025.

Peninsula suferă și din cauza „rentelor” protejate de concurență (plajele concesionate, taxiurile, notarii). „Dezbaterea pe acest subiect este bruiată de influența lobby-urilor sectoriale”, spune, sub anonimat, o înaltă funcționară în domeniul finanțelor publice. Dincolo de rente, clientelismul fiscal e puternic. În 2023, Giorgia Meloni compara unele măsuri fiscale anterioare pentru micii comercianți cu un „pizzo” de stat – termen care desemnează taxa de protecție a mafiei. Guvernul său a redus fiscalitatea pentru micile afaceri și pentru independenți, susținând că astfel se vor face angajări. „Aceștia formează baza electoratului de dreapta și beneficiază acum de un regim forfetar care favorizează evaziunea fiscală mai mult decât creșterea”, critică Andrea Roventini, economist la Scuola Superiore Sant’Anna din Pisa.

„Spirală a rentei”

Climatul social se degradează. Raportul 2024–2025 al Organizației Internaționale a Muncii arată că Italia este una dintre puținele țări din G20 cu salarii mai mici decât în 2008. În lipsa unui salariu minim, problema e acută. Scăderea șomajului de la 7,8% în 2022 la 6% în 2024 ascunde creșterea numărului de muncitori săraci și a muncii part-time forțate, care afectează în special femeile. Astfel, peste 8 milioane de familii trăiesc în sărăcie absolută, iar 23,1% din populație era la risc de sărăcie în 2024.

Desființarea venitului minim, anunțată de Giorgia Meloni pe 1 mai 2023, nu a ajutat: acesta scosese 1 milion de persoane din sărăcia absolută. „Italia rezistă social și datorită vârstnicilor, care compensează prin economiile și patrimoniul acumulat”, explică Luca Giunti, analist la think-tank-ul Openpolis. „Dar aceste rezerve din secolul XX riscă să se epuizeze”.

Nu pentru toți, însă. Giacomo Gabbuti, profesor la Sant’Anna, coordonator al volumului „Non è giusta. L’Italia delle disuguaglianze” („Nu e just. Italia inegalităților”), arată: „Salariile scad, dar averea imobiliară și financiară a explodat în ultimii ani”. Această concentrare a patrimoniului blochează mobilitatea socială, iar taxarea redusă a acestuia creează o „spirală a rentei”, care îndepărtează capitalul de economia productivă.

Cartea subliniază și efectele devastatoare ale schimbărilor climatice, care lovesc în special săracii, cu locuințe fragile și acces redus la asigurări. Aceasta în timp ce Roma se orientează spre reevaluarea combustibililor fosili, inclusiv petrolul, în detrimentul energiilor regenerabile. Economisul Emanuele Felice vede aici o paralelă cu tendința „extractivistă” a administrației Trump – tendință care se regăsește și în turism, considerat „petrolul Italiei”. Deși în creștere, turismul duce la gentrificarea centrelor și la multiplicarea locurilor de muncă precare și slab plătite, în timp ce marile orașe riscă să repete scenariul Veneției, devastată de turismul de masă.

„Italia de azi este Veneția secolului al XVIII-lea. Sublimă, bogată, dar stagnantă. Pregătită să cadă”, conchide Roventini. Totuși, țara rămâne cu vecini fragili și comparații care o avantajează.

Sursa: Rador Radio România