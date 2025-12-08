Un atac rusesc puternic, în care au fost utilizate rachete hipersonice și a drone, a lovit sâmbătă noapte orașele ucrainene. Autoritățile locale au raportat incidentul, confirmând că în regiunea Kiev au fost rănite cel puțin trei persoane.

Publicația italiană „La Stampa” relatează că guvernatorul regional al Kievului, Mikola Kalashnik, a raportat rănirea unui bărbat în vârstă de 42 de ani în orașul Fastiv, la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de Kiev. Autoritățile au dat vina pe Moscova pentru „bombardarea masivă a infrastructurii feroviare” din Fastiv.

În districtul Vîșhorodskii, la nord de Kiev, au fost rănite două femei, în vârstă de 46 și 40 de ani. Autoritățile au raportat incendii în mai multe zone din regiunea Dnipropetrovsk, și atacuri care au lovit locuințe în Pavlohrad și infrastructură în Krîvîi Rih, orașul natal al lui Volodimir Zelenski. Ministrul ucrainean de Interne, Ihor Klimenko, estimează că în total, au fost rănite cel puțin opt persoane.

În primele ore ale dimineții de sâmbătă, rachete de croazieră rusești au ajuns în alte zone din vestul Ucrainei, lovind regiunile Lviv, Ternopil și Hmelnițki. Din cauza acestei „activități aviatice rusești cu rază lungă de acțiune”, Polonia a ridicat preventiv în aer avioane de vânătoare, așa cum a relatat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze pe X. „Nu au fost observate încălcări ale spațiului nostru aerian”, se arată în comunicat.

Mii de oameni din Ucraina au rămas fără electricitate, încălzire și apă curentă după ce atacurile rusești cu drone și rachete au lovit în timpul nopții de sâmbătă centralele electrice și căile ferate din întreaga țară. Potrivit autorităților ucrainene, forțele ruse au lansat peste noapte un total de 653 de drone și 51 de rachete. În regiunea Odesa, „9.500 de clienți au rămas fără încălzire și 34.000 fără apă din cauza pagubelor”, a declarat ministrul ucrainean Oleksi Kuleba. „Principalele ținte ale acestor atacuri au fost, încă o dată, centralele electrice. Scopul Rusiei este de a provoca suferință milioanelor de ucraineni”, a scris președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare.

Forțele de Apărare ucrainene au atacat peste noapte o rafinărie din regiunea Riazan din Rusia, relatează presa de la Kiev, citând o postare pe Telegram a Statului Major General al Forțelor Armate Ucrainene. Ținta ar fi fost „lovită, iar unitatea de izomerizare la temperatură joasă a fost avariată”. Amploarea pagubelor este încă în curs de determinare. Rafinăria, cu o capacitate de producție estimată la 17,1 milioane de tone de petrol pe an, produce diverse tipuri de benzină, combustibil pentru avioane și motorină, iar uzina în sine este „implicată în aprovizionarea forțelor armate ale ocupanților ruși”, susține Kievul.

