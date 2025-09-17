Deși acordul vamal recent încheiat cu SUA este „tragic de rău” din perspectiva UE, Ungaria poate preveni efectele negative ale acestuia prin sosirea investițiilor americane, iar anul acesta am reușit deja să anunțe șapte asemenea investiții.

Declarația făcută marți, la Budapesta, de Péter Szijjártó este citată de un comunicat al Ministerului ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, informează agenția maghiară de presă MTI.

La anunțul investiției care urmează să fie realizate de Support Services Group Europe Zrt., șeful diplomației ungare a anunțat că grupul corporativ american va înființa, la Szekszárd, județul Tolna, un nou centru de servicii care va deservi întreaga regiune a Europei Centrale și de Est, în valoare de aproximativ 940 de milioane de forinți, pentru care statul va oferi sprijin în valoare de 282 de milioane de forinți, facilitând astfel crearea a șaptezeci și cinci de locuri de muncă.

În discursul său, Péter Szijjártó a subliniat că venirea aici a grupului SSG, care are un număr de angajați aproximativ zece mii de persoane în nouă țări, este a șaptea investiție americană de la preluarea mandatului de către președintele Donald Trump, în ianuarie anul acesta. În acest sens, a menționat că, deși acordul vamal recent încheiat cu Statele Unite este „tragic de rău” din perspectiva Uniunii Europene, Ungaria poate preveni efectele negative ale acestuia prin sosirea investițiilor americane.

Ministrul de externe a afirmat că firmele americane constituie în prezent a treia cea mai mare comunitate de investitori din Ungaria, având peste o sută de mii de angajați, iar schimburile comerciale bilaterale dintre cele două țări au stabilit un record și anul trecut, care s-ar putea repeta anul acesta.

„În ultimii unsprezece ani, Guvernul ungar a oferit sprijin investițiilor a 145 de companii americane în Ungaria, ceea ce a dus la crearea a douăzeci de mii de noi locuri de muncă în țară”, a spus oficialul ungar.

Péter Szijjártó a avertizat, totodată, cu privire la provocările serioase ale erei actuale, subliniind că astăzi se conturează o nouă ordine economică globală, status quo-ul a fost răsturnat și, în paralel, competitivitatea europeană s-a deteriorat dramatic ca urmare a deciziilor greșite luate de Bruxelles. Prin urmare, ministrul a numit drept o sarcină importantă a Guvernului ungar de a proteja economia cât mai mult posibil de efectele dăunătoare ale acestor decizii greșite, de a proteja rezultatele obținute prin muncă asiduă, cum ar fi ocuparea deplină a forței de muncă, creșterea salariilor și impozitele cele mai mici din Europa.

În opinia sa, un instrument important în acest sens este accelerarea schimbării dimensionale a economiei ungare, respectiv încurajarea investițiilor în cercetare și dezvoltare, în servicii cu valoare adăugată ridicată. În consecință, a salutat faptul că mai multe companii și-au transferat recent centrele de servicii în Ungaria, după ce Guvernul a sprijinit 116 astfel de investiții cu aproximativ douăzeci de miliarde de forinți în ultimii unsprezece ani.

„Astfel, putem spune că în Ungaria funcționează 215 centre de servicii, care asigură locuri de muncă pentru peste 110.000 de unguri. Centrele de servicii joacă un rol cheie în menținerea talentelor tinere, cu diplome, vorbitori ai mai multor limbi străine, în Ungaria”, a spus ministrul de externe, care a adăugat: 80% dintre unguri care lucrează în centre de servicii au studii superioare, iar vârsta medie este sub 35 de ani.

Ministrul a explicat, de asemenea, că peste un sfert din centrele de servicii care funcționează în Ungaria nu se mai află în Budapesta , ci în marile orașe universitare din mediul rural, și astfel aproape șase mii de oameni lucrează acum în acest sector la Székesfehérvár, peste cinci mii la Debrețin și câte 1.500 la Seghedin și Miskolc.

Péter Szijjártó a mai spus că două treimi dintre aceste afaceri intenționează să se extindă, iar 80% dintre ele aduc activități cu valoare adăugată mai mare în Ungaria și, prin urmare, orașele rurale din afara reședințelor de județ ar putea juca un rol din ce în ce mai important în viitor.

În final, a atins și dezvoltarea economică „incontestabilă” a județului Tolna, amintind că în ultimii zece ani au fost implementate aici 41 de investiții mari cu sprijinul statului, în valoare de 127 de miliarde de forinți, și datorită acestor investiții și sprijin producția industrială locală a crescut de două ori și jumătate, iar volumul acesteia a atins pentru prima dată o mie de miliarde de forinți anul trecut.

