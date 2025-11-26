Dacă situația o cere, doar ofițerii de poliție, soldații, paramedicii, pompierii și reprezentanți ai organismelor care gestionează situația de criză în Ungaria vor putea alimenta la benzinăriile de urgență, scrie Infostart.hu (Ungaria).

În dezbaterea generală privind modificarea Legii privind stocarea în siguranță a țițeiului și produselor petroliere importate, Attila Steiner, secretar de stat pentru energie în cadrul Ministerului Energiei, a subliniat că proiectul de lege introduce conceptul de stații de alimentare cu combustibil de urgență, conferă autoritatea de a le desemna, de a determina condițiile necesare funcționării sistemului și, în același timp - în baza experienței practice - reduce sarcinile administrative ale participanților la piață.

Referindu-se la sistemul de stații de alimentare cu combustibil de urgență, secretarul de stat a precizat: după adoptarea propunerii, în cazul unui eveniment în sectorul energetic doar ministrul responsabil de domeniu poate dispune că numai organismele care participă la apărare pot alimenta cu combustibil, iar în cazul unui eveniment concertat în domeniul apărării doar guvernul poate decide în acest sens.

Aceste benzinării pot fi utilizate numai dacă alimentarea cu combustibil a vehiculelor organismelor implicate în intervenția la eveniment nu poate fi menținută în niciun alt mod, a adăugat Attila Steiner, care a menționat: un astfel de sistem funcționează în mai multe state membre ale UE, care în caz de urgență asigură aprovizionarea cu combustibil a poliției, a managementului dezastrelor, a serviciilor de salvare și a organismelor implicate în restabilirea situației.

Erik Bánki (FIDESZ) a evidențiat rolul stabilizator al sistemului de benzinării de urgență în caz de urgență, subliniind că „trebuie să fim pregătiți pentru astfel de evenimente, deoarece acum cinci ani, de exemplu, nimeni nu ar fi crezut că conducta de petrol Prietenia ar putea fi atacată”. Referitor la introducerea conceptului de stație de alimentare cu combustibil în regim de urgență, a subliniat că sistemul poate fi implementat pentru o perioadă maximă de 14 zile, care poate fi prelungită de ministru în cazuri justificate, perioadă în care guvernul este autorizat să stabilească printr-un decret cine poate obține combustibil de la aceste benzinării și în ce ordine trebuie deservite persoanele eligibile.

„Introducerea noului sistem ar trebui amânată cu cel puțin jumătate de an!”, a spus István Szabadi, care a luat cuvântul din partea Mișcării Patria Noastră (Mi Hazánk Mozgalom), care consideră că noua reglementare „ar putea deschide calea pentru abuzul de poziție dominantă” în detrimentul benzinăriilor independente. O pauză de două săptămâni în situația tensionată actuală de pe piață ar putea duce la închiderea definitivă a unei benzinării independente, a adăugat István Szabadi.

După încheierea dezbaterii, Attila Steiner a subliniat că prin acest proiect de lege scopul este crearea bazelor juridice pentru reglementare, astfel încât chestiunile detaliate să poată fi rezolvate printr-un decret guvernamental.

