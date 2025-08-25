Incendiile au devastat peste un milion de hectare în Uniunea Europeană de la începutul anului 2025, un an deja record, în timp ce mai multe focare continuă să ardă, în special în Spania și Portugalia, sumarizează „Libération” (Franța).

O suprafață mai mare decât cea a Corsicii a fost deja mistuită de flăcări în 2025 pe Bătrânul Continent. Bilanțul a ajuns joi, 21 august, la prânz, la 1.015.731 de hectare arse, depășind în mai puțin de opt luni precedentul record de 988.524 de hectare înregistrat pe tot parcursul anului 2017.

Pe lângă acest total, calculat de AFP pe baza estimărilor naționale furnizate de sistemul european de informare privind incendiile de pădure (Effis), patru state membre ale Uniunii Europene și-au depășit deja recordurile anuale din ultimii douăzeci de ani: Spania, Cipru, Germania și Slovacia.

Bilanț grav în Peninsula Iberică

Aflată sub asediul mai multor incendii în vestul țării, soldate cu patru morți, Spania este de departe țara UE cea mai afectată, cu peste 400.000 de hectare arse, adică aproape 40% din suprafața distrusă de foc în Uniune în acest an.

În ce privește Portugalia, aceasta își păstrează recordul de 563.530 de hectare arse în 2017 (cea mai mare suprafață pentru un stat UE), dar nu atinsese niciodată, până la 21 august, un nivel atât de ridicat. Flăcările au distrus deja peste 274.000 de hectare de pădure portugheză, provocând moartea a trei persoane. În 2017, incendiile au ucis 119 oameni în această țară.

După cele două state iberice urmează România, cu 126.000 de hectare arse. În Franța, focurile au redus la cenușă 35.600 de hectare de pădure, în special în departamentul Aude, devastat de un incendiu uriaș la începutul lui august.

Zece decese

În afara UE, Regatul Unit înregistrează de asemenea un an record, cu incendii izbucnite primăvara, în timpul unui val de căldură precoce, precum și în nordul Scoției, la sfârșitul lui iunie. În Balcani, Serbia traversează și ea cel mai grav an de la începutul măsurătorilor.

Aceste estimări ale Effis, indicator al observatorului european Copernicus, iau în calcul doar incendiile care au mistuit cel puțin 30 de hectare.

În 2025, două persoane au murit din cauza incendiilor în Cipru, una în Franța și șapte în Peninsula Iberică, ceea ce face un bilanț provizoriu de zece morți, potrivit numărătorii AFP.

Între începutul lui ianuarie și 19 august, incendiile de pădure din 22 dintre cele 27 de state membre ale UE au emis 35 de megatone de dioxid de carbon (CO₂), un nivel nemaivăzut până acum la acest moment al anului, conform Effis. Acest lucru lasă să se întrevadă depășirea recordului anual de 41 de megatone, stabilit în 2017. În acel an, incendiile au ucis peste 200 de persoane în UE, în special în Portugalia, Italia, Spania și Franța.

