Prim-ministrul polonez a denunțat miercuri o „provocare la scară mare” după interceptarea mai multor „drone rusești” care au intrat în spațiul aerian al acestei țări, care se învecinează cu Rusia și cu Ucraina, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Aceasta a fost o premieră pentru un membru al NATO de la începutul războiului. Populația este îndemnată să rămână în siguranță. Armata rusă a asigurat că nu a existat „nicio intenție de a ataca ținte pe teritoriul polonez”.

Prim-ministrul polonez a denunțat „o provocare la scară mare” după interceptarea mai multor „drone rusești” care au intrat în spațiul aerian al acestei țări membră a NATO și UE, care se învecinează cu Rusia și Ucraina. Această escaladare marchează prima dată când Varșovia a interacționat cu aeronave rusești de la începutul războiului.

Armata rusă a afirmat miercuri că nu a vizat Polonia. „Nu a existat nicio intenție de a ataca ținte de pe teritoriul polonez”, a declarat Ministerul rus al Apărării într-un mesaj referitor la noile sale atacuri nocturne împotriva Ucrainei, fără a confirma că dronele au intrat într-adevăr în spațiul aerian polonez. „Suntem pregătiți să purtăm consultări pe această temă cu Ministerul polonez al Apărării”, a adăugat acesta.

Donald Tusk a vorbit despre cel puțin „19 încălcări” ale spațiului aerian și trei drone doborâte. El a mai spus că a cerut NATO să activeze Articolul 4, care prevede consultări între aliați în caz de amenințare.

Apărarea antiaeriană a NATO a contribuit la contracararea „mai multor” drone în Polonia, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, pe X. „Numeroase drone au intrat în spațiul aerian polonez în cursul nopții și au fost confruntate de apărarea aeriană poloneză și a NATO”, a spus ea, adăugând că secretarul general al NATO, Mark Rutte, este „în contact” cu autoritățile poloneze. Rutte a denunțat „comportamentul periculos” al Rusiei.

Însărcinatul cu afaceri rus în Polonia a declarat că a fost convocat de Varșovia, în timp ce Kremlinul a refuzat să reacționeze la acuzații. „Preferăm să nu comentăm; acest lucru nu este de competența noastră. Aceasta este prerogativa Ministerului Apărării rus”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, în timpul briefingului său zilnic.

Încălcare „periculoasă” și „fără precedent”

Armata poloneză a denunțat un „act de agresiune”. „În urma atacului de astăzi al Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean, a avut loc o încălcare fără precedent a spațiului aerian polonez de către obiecte de tip dronă. Acesta este un act de agresiune care a creat o amenințare reală la adresa securității cetățenilor noștri”, a subliniat comandamentul operațional al armatei poloneze într-un mesaj pe X.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunțat un „precedent extrem de periculos pentru Europa”, solicitând un răspuns ferm din partea Occidentului.

„Încălcarea” spațiului aerian polonez de către Rusia pare „intenționată”, a declarat Kaja Kallas, șefa diplomației europene, pe X.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a denunțat o încălcare „periculoasă” și „fără precedent” a spațiului aerian polonez de către Rusia.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a condamnat în „cei mai duri termeni” această „incursiune a dronelor rusești” în Polonia și a cerut Moscovei să oprească imediat „această escaladare”.

Potrivit șefului diplomației italiene, Antonio Tajani, acesta este un „incident grav și inacceptabil” și un „atentat la adresa securității întregii zone euroatlantice”.

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a denunțat într-un comunicat „un act extrem de periculos al Rusiei, care nu face decât să ne amintească de lipsa flagrantă de respect a președintelui (rus, Vladimir) Putin pentru pace”.

Aeroporturi închise

În plus, potrivit Administrației Aviației Civile americane, patru aeroporturi din țară au fost închise, inclusiv cel din capitala Varșovia. Această informație nu a fost confirmată pe moment de autoritățile poloneze.

Armata ucraineană a raportat mai devreme în cursul nopții că dronele rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, membră a NATO, și au reprezentat o amenințare pentru orașul Zamosc. Această declarație, făcută prin intermediul serviciului de mesagerie Telegram, a fost ulterior ștearsă.

O mare parte a Ucrainei, inclusiv regiunile de graniță cu Polonia, a fost pusă în alertă peste noapte de teama atacurilor aeriene rusești.

În august, Varșovia a trimis o notă de protest Moscovei după ce o dronă s-a prăbușit și a explodat în estul țării, numind incidentul o „provocare deliberată”.

Președintele polonez, Karol Nawrocki, a declarat marți, în timpul unei vizite în Finlanda, că Vladimir Putin este gata să invadeze și alte țări după Ucraina. „Deși, desigur, ne așteptăm la pace pe termen lung, pace permanentă, care este necesară pentru regiunile noastre, credem că Vladimir Putin este gata să invadeze și alte țări”, a declarat președintele naționalist polonez ales recent.

