România a devenit cea mai recentă țară NATO care a trebuit să ridice avioane militare după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul său aerian, scrie „The Independent” (Marea Britanie) într-o trecere în revistă a ultimelor incidente de acest fel.

Donald Trump a avertizat că o a treia incursiune rusească în spațiul aerian al NATO, când trei avioane militare s-au aflat timp de 12 minute în spațiul aerian estonian, i-ar putea crea Moscovei „mari probleme”.

Este cea mai recentă dintr-o serie de provocări ale armatei ruse, care a trimis în mod repetat drone în Polonia și în România, Moscova susținând că NATO „luptă deja împotriva Rusiei”.

„Direct și indirect, NATO oferă sprijin regimului de la Kiev", le-a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Se poate spune cu absolută siguranță că NATO luptă împotriva Rusiei".

Și totuși, întrucât Rusia pune la cale incursiuni pe teritoriul NATO și organizează mari manevre cu Belarus, experții afirmă că Vladimir Putin testează ripostele NATO prin niște operațiuni mai agresive peste granițele Ucrainei.

„Evident, mulți se întreabă dacă acest incursiuni, mai ales în cazul Poloniei, au fost deliberate sau a fost vorba despre o funcționare defectuoasă a sistemelor, dar eu cred că a fost vorba de ceva deliberat”, afirmă Natia Seskuria, membră asociată la Institutul Regal pentru Servicii Unite (RUSI).

„Cred că, practic, Putin testează o ripostă occidentală încercând să încalce spațiul aerian polonez – un aliat major al NATO – el căutând totodată ca, practic, să afle dacă există într-adevăr o unitate în cadrul NATO atunci când se pune problema unei riposte în fața acestor acte de agresiune”.

Întrucât războiul din Ucraina se agravează, The Independent examinează modul în care Rusia își extinde conflictul, astfel încât acesta să implice mai multe țări.

Operațiunile de conflict ale Rusiei din afara Ucrainei

Deși Rusia se află de trei ani și jumătate în război cu Ucraina, ea a implicat și alte țări europene în acest război.

Incursiuni ale unor avioane militare în Estonia

Trei avioane militare rusești au pătruns în spațiul aerian estonian, unde, vineri, 19 septembrie, au rămas fără permisiune timp de 12 minute, după cum a precizat guvernul estonian.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsakhna, a declarat că, în acest an, este a patra oară când Rusia a violat spațiul aerian estonian, „dar incursiunea de astăzi, când trei avioane militare au intrat în spațiul nostru aerian, este deosebit de îndrăzneață”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va primi cât de curând informații despre această situație, el subliniind că este nemulțumit.

„Nu-mi place. Nu-mi place deloc când se întâmplă așa ceva. Ar putea fi o mare problemă”.

Ministerul de Externe a precizat că în operațiune au fost implicate trei avioane rusești de tip MIG-31, iar incidentul s-a semnalat în Golful Finlandei. Însărcinatul rus cu afaceri a fost convocat și I s-a prezentat o notă de protest, se arată într-o declarație a ministerului.

La începutul săptămânii, Consiliul Nord-Atlantic, principalul for decizional din cadrul NATO, urmează să se întrunească în Estonia pentru discuții legate de incident.

Incidente cu drone în Polonia și în România

Pe măsură ce incursiunile în spațiul aerian al NATO au devenit tot mai frecvente, Rusia a stârnit indignare pe plan Mondial. Moscova și-a atras criticile Occidentului după ce armata poloneză a doborât un mare număr de drone care intraseră în spațiul său aerian – operațiune care l-a făcut pe premierul Donald Tusk să avertizeze că țara sa se apropie cel mai mult de un conflict armat de după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Pe data de 9 septembrie, s-au semnalat 19 asemenea intruziuni în spațiul aerian polonez, multe drone venind din Belarus, după cum a precizat Tusk în parlament, el adăugând totodată că a fost confirmată doborârea a trei drone, fiind probabilă și doborârea unei a patra.

Deși Rusia a susținut că nu a vizat Polonia, iar Belarus, un aliat a Moscovei, a spus că dronele s-au rătăcit din cauza spațiului restrâns, liderii europeni s-au declarat siguri că incursiunile au fost o provocare deliberată din partea lui Putin.

Au existat mai multe momente în care Rusia a încălcat spațiul aerian al UE și al NATO, dar, potrivit declarațiilor dnei Seskuria, aceasta a fost deosebit de gravă.

Practic, asta demonstrează că Putin nu este într-adevăr interesat de vreo rezoluție pașnică a conflictului. Dimpotrivă, el semnalează Occidentului că, dacă el nu obține cel mai bun acord în urma acestor tratative de pace – or, eu presupun că el nu se poate bucura de asta deocamdată – atunci vrea să meargă și mai departe, extinzând războiul or, s-ar putea ca acesta să nu se oprească la frontierele ucrainene.

Sâmbătă, 13 septembrie, România a mobilizat avioane militare după ce o dronă rusească a intrat în spațiul său aerian. Ministrul român al apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că piloți de la bordul unor avioane F-16 au fost punctul de a doborî o dronă care a zburat foarte jos înainte de a părăsi spațiul aerian al țării, îndreptându-se spre Ucraina.

Manevre în Belarus

Rusia și Belarus au lansat operațiunea Zapad 2025 - niște manevre militare comune pe care le plănuiseră de mai multă vreme, care au început vinerea trecută și care s-au încheiat marți, în această săptămână. Intenția a fost aceea de a demonstra relațiile strânse în materie de apărare dintre Moscova și Minsk.

Inițial, oficialii din sectorul apărării belaruse pregătiseră pentru eveniment 13000 de militari, operațiunea urmând să se desfășoare de-a lungul frontierei vestice, dar, prin luna mai, ministerul a redus la jumătate numărul, afirmând că manevrele vor avea loc mai spre interiorul țării.

Atacuri diversificate ale Rusiei

Rusia a vizat țările europene și prin alte metode, care au fost descrise drept atacuri diversificate (hibride). Asemenea atacuri se întind de la cele de ordin informatic la operațiuni de sabotaj și la campanii de dezinformare.

„Asemenea lucruri se lansează tot timpul”, afirmă dna Seskuria. „Fenomenul are niște implicații mult mai mari în securitatea europeană și există diverse ocazii în care Rusia intervine direct în alegeri, Am văzut întâmplându-se asta în Moldova, anul trecut, și, anul acesta, înaintea alegerilor parlamentare de acolo”

Rusia a fost acuzată de ani de zile că se amestecă în alegeri din țări europene.

În anul 2022, cu doar o oră înaintea lansării invaziei din Ucraina, Centrul Național de Securitate Informatică din Regatul Unit (NCSC) a conchis că Rusia s-a aflat în spatele unor atacuri informatice cu mare impact la nivelul Europei. Deși armata ucraineană era principala țintă a unui atac de mare viteză prin Viasat, au fost afectate fermele eoliene din centrul Europei, precum și utilizatorii privați și comerciali de pe internet.

Campaniile de dezinformare din țările occidentale au fost și ele legate de Rusia.

„Se depun mari eforturi în vederea promovării unor povești prorusești, în care Occidentul este considerat mai agresiv prin comparație cu Kremlinul, deși el este cel care dorește să încalce suveranitatea Ucrainei și care luptă în acest război din cauza propriilor sale ambiții imperiale”, afirmă dna Seskuria.

