Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți a înregistrat, anul acesta, un număr record de cereri de înscriere la cursurile de licență, a declarat, pentru Agerpres, rectorul Ruslan Biloskurski.

Potrivit acestuia, peste 22.000 de absolvenți de liceu din Ucraina au optat pentru cursuri universitare la Cernăuți. Numărul înscrișilor este cu peste 40% mai mare față de anul precedent, când au fost înregistrate peste 15.000 de cereri.

Rectorul Ruslan Biloskurski susținere că această creștere a interesului față de universitatea pe care o conduce este dată atât de prestigiul instituției, cât și de faptul că aici cursurile au loc cu prezență fizică, în condițiile în care Cernăuțiul este considerat unul dintre cele mai sigure orașe din Ucraina.

„Este una dintre universitățile de top din Ucraina și e pe lista primelor zece cele mai prestigioase universități din Ucraina. După începerea războiului de către Federația Rusă, universitatea noastră este una dintre puținele în care cursurile au loc cu prezența fizică. Aceasta este una dintre explicații pentru care foarte mulți dintre absolvenții de liceu se înscriu la noi. Bineînțeles, pe lângă calitatea învățământul de la Universitatea din Cernăuți. Anul acesta, după numărul de cereri depuse la universitate, suntem pe locul șase în Ucraina, după universitățile din Kiev și Lvov”, a afirmat rectorul Universității Cernăuți.

Potrivit acestuia, cele mai populare specializări sunt filologie - engleză, administrație publică, economie și psihologie.

„Anul acesta, ca și anul trecut, foarte căutată este Psihologia, în urma evenimentelor din țară devine o specialitate care va fi căutată o bună perioadă de timp. (...) Ne-am dori, pentru viitor, să fie mai multe cereri pentru fizică, chimie și disciplinele de inginerie”, a adăugat Biloskurski.

Acesta susține că 30% din candidații înscriși sunt din orașul Cernăuți, 30% din regiunea Cernăuți și restul din toată țara, inclusiv din zone aflate deja sub ocupația trupelor rusești.

Universitatea Cernăuți va împlini în acest an 150 de ani de la înființare. Instituția de învățământ din fosta regiune românească îi are ca absolvenți de-a lungul istoriei, printre alții, pe Ciprian Porumbescu, Gala Galaction sau Dumitru Stăniloaie.