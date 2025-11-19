Cancelarul german și președintele francez vor să dea un impuls, de la Berlin, căutării „suveranității digitale” a unei Europe teribil de dependente de giganții tehnologici americani, în plină cursă pentru IA (inteligență artificială).

Friedrich Merz și Emmanuel Macron, liderii celor mai mari două economii ale Europei, își propun să accelereze această ambiție la un summit care reunește nu doar politicieni, ci și conducători ai companiilor din sector, inclusiv specialistul francez în inteligență artificială Mistral și gigantul german de software SAP, relatează „France 24” (Franța).

Confruntați cu amploarea și viteza revoluției tehnologice în curs, liderii și companiile europene din sector sunt chemați să găsească soluții pentru a prelua controlul asupra viitorului digital al Europei.

Îngrijorările legate de dominația americană au căpătat o nouă dimensiune odată cu revenirea la Casa Albă a președintelui Donald Trump, care duce o politică comercială agresivă, cu majorare de taxe vamale, și încearcă să se dezangajeze militar de pe continentul european.

Potrivit ministrului german pentru domeniul digital, Karsten Wildberger, întâlnirea de marți are, așadar, ca „mesaj central” că „Europa este pregătită să-și construiască propriul viitor digital”.

Vorbind luni, în marja ceremoniei de inaugurare a lucrărilor la un centru de date în valoare de 11 miliarde de euro, el a pledat pentru o Europă care funcționează „mai rapid” și „împreună”. Un punct cheie îl reprezintă criticile aduse Uniunii Europene (UE) că încetinește totul cu regulile și birocrația sa.

Provocarea Cloud

Se așteaptă ca UE să propună săptămâna aceasta relaxări ale reglementărilor sale privind inteligența artificială și protecția datelor.

Companiile europene și americane au criticat în mod constant legislația excesiv de complexă, argumentând că aceasta frânează inovația și competitivitatea. Cu toate acestea, alte părți interesate, în special societatea civilă, pledează pentru garanții și protecția datelor cetățenilor.

O altă problemă cheie în discuțiile de la Berlin va fi efortul necesar pentru dezvoltarea capacităților europene de cloud computing, un sector dominat de Google, AWS (o filială a Amazon) și Microsoft.

Pe lângă dominația Statelor Unite, Europa se confruntă și cu provocarea dependenței sale de Asia, în special de China, pentru echipamente, semiconductori și componente de calculator.

Conform unui sondaj realizat de asociația germană Bitkom, aproximativ 90% dintre companiile germane care importă bunuri sau servicii digitale se consideră dependente de acestea.

„Muzeu” tehnologic?

Intervievat de AFP, președintele Bitkom, Ralf Wintergerst, a subliniat nevoia urgentă de investiții masive.

„Europa nu trebuie să rămână în urmă; investițiile de astăzi sunt locurile de muncă de mâine”, a remarcat el. „Dacă Europa nu vrea să devină un muzeu tehnologic, trebuie să creștem semnificativ investițiile”.

Însă bătălia se anunță grea, având în vedere creșterea lentă, decalajul acumulat și companiile foarte mici în comparație cu rivalii lor americani.

De exemplu, potrivit Bitkom, centrele de date europene, un element cheie al revoluției inteligenței artificiale, au avut o capacitate de 16 gigawați anul trecut, comparativ cu 48 în Statele Unite și 38 în China.

Un alt exemplu este că unele investiții recente anunțate în Germania nu fac decât să ilustreze dependența de americani: unul dintre proiecte este în mâinile Google, celălalt se bazează pe cipuri de la gigantul Nvidia.

Potrivit unui oficial francez, nu este vorba, așadar, atât de mult de o „confruntare” cu Statele Unite sau China, cât despre „cum să ne protejăm suveranitatea fundamentală și ce reguli ar trebui instituite”.

Sursa: Rador Radio România